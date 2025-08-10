Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Оболонь» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

«Оболонь» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

10 августа, 13:23
Оболонь
10.08.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Александрия
46' С. Суханов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
95
Василий Курко
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
3
Владислав Приймак
ОП
6
Максим Чех
ОП
8
Артем Кулаковский
ЦП
10
Олег Слободян
АП
21
Константин Бычек
ЛВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
50
Jocelin Behiratche
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
49
Mateus Amaral
ЦП
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Сергей Булеца
АП
71
Денис Шостак
АП
27
Теди Кара
ЦФ
19
Jota
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Оболонь
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
40
Иван Нестеренко
АП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
13
Игорь Мединский
ПВ
28
Artem Chornyi
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
23
Mykola Ogarkov
ЦЗ
5
Фернандо Энрике
ЦП
55
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
44
Jhonnatan Silva
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЛВ
59
Артем Козак
ПВ
2
I. Ukhan
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
4-2-1-2-1
31
5
Шевченко
95
Курко
37
Дубко
55
Суханов
3
Приймак
6
Чех
8
Кулаковский
21
Бычек
10
Слободян
9
Устименко
4-2-2-2
30
Шевченко
22
Скорко
50
86
Боль
16
Ндика Матам
49
9
Мишнев
8
Булеца
71
Шостак
19
27
Кара
9
Устименко
24
Прокопенко
24
Прокопенко
9
Устименко
10
Слободян
22
22
10
Слободян
6
Чех
50
50
6
Чех
8
Кулаковский
40
Нестеренко
40
Нестеренко
8
Кулаковский
21
Бычек
13
Мединский
13
Мединский
21
Бычек
50
23
23
50
71
Шостак
5
Энрике
5
Энрике
71
Шостак
8
Булеца
44
44
8
Булеца
19
24
Туати
24
Туати
19
49
10
Кулаков
10
Кулаков
49
Остались в запасе
Оболонь
Александрия
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
28
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Виктор Долгий
ВР
55
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
2
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Оболонь - Александрия
4
2
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Александрии», 2 тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь»«Александрия»

«Оболонь» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Оболонь
