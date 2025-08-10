10.08.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
4-2-1-2-1
31
5
Шевченко
95
Курко
37
Дубко
55
Суханов
3
Приймак
6
Чех
8
Кулаковский
21
Бычек
10
Слободян
9
Устименко
4-2-2-2
30
Шевченко
22
Скорко
50
86
Боль
16
Ндика Матам
49
9
Мишнев
8
Булеца
71
Шостак
19
27
Кара
Остались в запасе
Оболонь
Александрия
23
Vadym Stashkiv
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
91
Rostyslav Liashchuk
ЦЗ
70
Kiril Korkh
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
28
Artem Chornyi
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
1
Виктор Долгий
ВР
55
Евгений Смирный
ЦП
97
Nazar Prokopenko
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
2
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Оболонь - Александрия
4
2
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Александрии», 2 тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»