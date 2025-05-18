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  • «Валенсия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Валенсия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 18:50
Валенсия
18.05.2025, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
72' А. Беренгер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
16
Диего Лопес
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
(К) ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
24
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
10
Иван Хайме
ЛВ
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
Атлетик
25
Хулен Агирресабала
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
30
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
18
Пейо Каналес
АП
20
Унаи Гомес
АП
14
Альваро Джало
ЛВ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
4
Дьякаби
5
Таррега
3
Москера
5
Барренечеа
8
Гуэрра
10
Алмейда
11
Риоха
6
Садик
16
Лопес
3-2-2-2-1
23
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
19
Бойро
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
4
Дьякаби
3
Ааронс
3
Ааронс
4
Дьякаби
16
Лопес
10
Хайме
10
Хайме
16
Лопес
14
Гайя
21
Перес
21
Перес
14
Гайя
10
Алмейда
9
Дуро
9
Дуро
10
Алмейда
6
Садик
10
Мир
10
Мир
6
Садик
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
24
Прадос
8
Сансет
20
Гомес
20
Гомес
8
Сансет
19
Бойро
19
Уильямс
19
Уильямс
19
Бойро
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
25
Хулен Агирресабала
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
18
Пейо Каналес
АП
14
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Остались в запасе
25
Хулен Агирресабала
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
18
Пейо Каналес
АП
14
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
3
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
16
Офсайды
1
5
Количество передач
544
435
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетика», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Атлетик»

«Валенсия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Валенсия
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