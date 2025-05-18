18.05.2025, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
Испания. Примера, 37 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
4
Дьякаби
5
Таррега
3
Москера
5
Барренечеа
8
Гуэрра
10
Алмейда
11
Риоха
6
Садик
16
Лопес
3-2-2-2-1
23
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
19
Бойро
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
4
Дьякаби
3
Ааронс
3
Ааронс
4
Дьякаби
16
Лопес
10
Хайме
10
Хайме
16
Лопес
14
Гайя
21
Перес
21
Перес
14
Гайя
10
Алмейда
9
Дуро
9
Дуро
10
Алмейда
6
Садик
10
Мир
10
Мир
6
Садик
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
24
Прадос
8
Сансет
20
Гомес
20
Гомес
8
Сансет
19
Бойро
19
Уильямс
19
Уильямс
19
Бойро
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
25
Хулен Агирресабала
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
18
Пейо Каналес
АП
14
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Остались в запасе
25
Хулен Агирресабала
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
30
Алехандро Рего
ЦП
18
Пейо Каналес
АП
14
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
3
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
16
Офсайды
1
5
Количество передач
544
435
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Атлетика», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»