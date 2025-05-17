17.05.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Хоффенхайм
Хоффенхайм
4-1-2-1-2
1
Бауманн
34
Чавес
5
Эстигард
25
Акпогума
3
Кадержабек
18
Сташ
22
Прасс
8
Гайгер
20
Бишоф
9
Гложек
9
Крамарич
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Станишич
3
Дайер
22
Геррейру
6
Киммих
5
Павлович
20
Лаймер
11
Олисе
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
20
Бишоф
29
Туре
29
Туре
20
Бишоф
18
Сташ
25
Бекер
25
Бекер
18
Сташ
8
Гайгер
8
Тохумджу
8
Тохумджу
8
Гайгер
22
Прасс
30
Бюлтер
30
Бюлтер
22
Прасс
9
Крамарич
9
Бебу
9
Бебу
9
Крамарич
20
Лаймер
93
Боэ
93
Боэ
20
Лаймер
22
Геррейру
8
Горецка
8
Горецка
22
Геррейру
21
Коман
19
Сане
19
Сане
21
Коман
3
Дайер
10
Видович
10
Видович
3
Дайер
13
Мюллер
9
Кейн
9
Кейн
13
Мюллер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
37
Лука Филипп
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
41
Даниэль Перец
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Харис Табакович
ЦФ
Остались в запасе
41
Даниэль Перец
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
6
Жоау Палинья
ОП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
9
7
Офсайды
3
0
Количество передач
351
702
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Баварии», 34-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Бавария»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»