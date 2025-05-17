Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Колос» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Колос» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 11:50
Колос
17.05.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Карпаты
89' Н. Гагнидзе
9' И. Красники (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
17
Алексей Сидоров
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
33
Artur Shakh
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Бруниньо
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
26
Yan Kostenko
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Колос
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
80
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
14
Илья Квасница
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
3-4-1-2
31
6
Бурда
3
Козик
16
Красники
9
Цуриков
55
Теллес
99
Ррапай
20
Гагнидзе
10
Велетень
7
Алефиренко
17
Сидоров
3-1-2-2-2
1
Кинарейкин
28
Полегенько
3
Адамюк
11
Мирошниченко
21
Альварес
33
5
37
Бруниньо
8
Чачуа
26
95
Краснопир
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
55
Теллес
2
Влэдою
2
Влэдою
55
Теллес
37
Бруниньо
14
Квасница
14
Квасница
37
Бруниньо
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Колос
Карпаты
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
80
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
80
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Колос - Карпаты
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Карпат», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Карпаты»

«Колос» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Колос
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
1
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+