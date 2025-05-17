17.05.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Украина. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
3-4-1-2
31
6
Бурда
3
Козик
16
Красники
9
Цуриков
55
Теллес
99
Ррапай
20
Гагнидзе
10
Велетень
7
Алефиренко
17
Сидоров
3-1-2-2-2
1
Кинарейкин
28
Полегенько
3
Адамюк
11
Мирошниченко
21
Альварес
33
5
37
Бруниньо
8
Чачуа
26
95
Краснопир
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
55
Теллес
2
Влэдою
2
Влэдою
55
Теллес
37
Бруниньо
14
Квасница
14
Квасница
37
Бруниньо
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Колос
Карпаты
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
80
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
81
Yegor Popravka
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
80
Олег Криворучко
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Колос - Карпаты
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Карпат», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»