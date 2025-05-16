16.05.2025, пятница, 22:15
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
1
Санчес
24
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
24
Джеймс
23
Кайседо
24
Фернандес
18
Нету
19
Джордж
10
Палмер
20
Мадуэке
3-3-3-1
24
Онана
23
Шоу
5
Магуайр
3
Линделеф
3
Мазрауи
5
Каземиро
13
Доргу
16
Диалло
8
Фернандеш
7
Маунт
19
Хойлунд
18
Нету
27
Густо
27
Густо
18
Нету
19
Джордж
45
Лавиа
45
Лавиа
19
Джордж
23
Шоу
26
Хевен
26
Хевен
23
Шоу
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
8
Фернандеш
37
Мэйну
37
Мэйну
8
Фернандеш
7
Маунт
49
Гарначо
49
Гарначо
7
Маунт
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
12
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
28
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Алтай Баиндыр
ВР
2
Гарри Амасс
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
28
Аарон Ансельмино
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
2
Гарри Амасс
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
1
6
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
14
Офсайды
3
2
Количество передач
408
463
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестер Юнайтед», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 22:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»