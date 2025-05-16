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  • «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2025

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2025

16 мая 2025, 21:05
Челси
16.05.2025, пятница, 22:15
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
71' М. Кукурелья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
18
Педру Нету
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
13
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Каземиро
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
28
Аарон Ансельмино
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
2
Гарри Амасс
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
4-2-3-1
1
Санчес
24
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
24
Джеймс
23
Кайседо
24
Фернандес
18
Нету
19
Джордж
10
Палмер
20
Мадуэке
3-3-3-1
24
Онана
23
Шоу
5
Магуайр
3
Линделеф
3
Мазрауи
5
Каземиро
13
Доргу
16
Диалло
8
Фернандеш
7
Маунт
19
Хойлунд
18
Нету
27
Густо
27
Густо
18
Нету
19
Джордж
45
Лавиа
45
Лавиа
19
Джордж
23
Шоу
26
Хевен
26
Хевен
23
Шоу
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
8
Фернандеш
37
Мэйну
37
Мэйну
8
Фернандеш
7
Маунт
49
Гарначо
49
Гарначо
7
Маунт
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
12
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
28
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Алтай Баиндыр
ВР
2
Гарри Амасс
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
28
Аарон Ансельмино
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
2
Гарри Амасс
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
33
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
1
6
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
14
Офсайды
3
2
Количество передач
408
463
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестер Юнайтед», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 22:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси
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