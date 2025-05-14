Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Алавес» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

«Алавес» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

14 мая 2025, 18:50
Алавес
14.05.2025, среда, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
79' Х. Хордан (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
(К) ЦП
23
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Пепелу
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
13
Хесус Овоно
ВР
4
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
8
Хоан Хордан
ЦП
17
Томас Конечны
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
33
Пау Кабанес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
29
Lucas Núñez
ЦП
10
Иван Хайме
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
4-4-1-1
1
Сивера
23
Санчес
24
Гарсес
15
Моуриньо
14
Теналья
10
Аленья
18
Гуриди
6
Гевара
8
Бланко
23
Висенте
19
Кике
4-1-1-1-3
25
Мамардашвили
3
Москера
4
Дьякаби
5
Таррега
14
Гайя
5
Барренечеа
18
Пепелу
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
10
Мир
8
Бланко
23
Бенавидес
23
Бенавидес
8
Бланко
18
Гуриди
8
Хордан
8
Хордан
18
Гуриди
10
Аленья
17
Конечны
17
Конечны
10
Аленья
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
10
Мир
3
Ааронс
3
Ааронс
10
Мир
16
Лопес
10
Хайме
10
Хайме
16
Лопес
4
Дьякаби
7
Каньос
7
Каньос
4
Дьякаби
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
13
Адриан Родригес
ВР
13
Хесус Овоно
ВР
4
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
2
Уго Новоа
ПВ
33
Пау Кабанес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
29
Lucas Núñez
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
13
Хесус Овоно
ВР
4
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
2
Уго Новоа
ПВ
33
Пау Кабанес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
29
Lucas Núñez
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Алавес - Валенсия
4
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
16
10
Офсайды
2
2
Количество передач
336
478
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Валенсии», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Валенсия»

«Алавес» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Алавес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
1
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
18:18
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
13:55
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
12:23
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
Вчера, 19:57
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
Вчера, 16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
Вчера, 13:39
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
3
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
Вчера, 10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+