14.05.2025, среда, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-4-1-1
1
Сивера
23
Санчес
24
Гарсес
15
Моуриньо
14
Теналья
10
Аленья
18
Гуриди
6
Гевара
8
Бланко
23
Висенте
19
Кике
4-1-1-1-3
25
Мамардашвили
3
Москера
4
Дьякаби
5
Таррега
14
Гайя
5
Барренечеа
18
Пепелу
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
10
Мир
8
Бланко
23
Бенавидес
23
Бенавидес
8
Бланко
18
Гуриди
8
Хордан
8
Хордан
18
Гуриди
10
Аленья
17
Конечны
17
Конечны
10
Аленья
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
10
Мир
3
Ааронс
3
Ааронс
10
Мир
16
Лопес
10
Хайме
10
Хайме
16
Лопес
4
Дьякаби
7
Каньос
7
Каньос
4
Дьякаби
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Алавес
Валенсия
13
Адриан Родригес
ВР
13
Хесус Овоно
ВР
4
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
2
Уго Новоа
ПВ
33
Пау Кабанес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
29
Lucas Núñez
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
13
Хесус Овоно
ВР
4
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
2
Уго Новоа
ПВ
33
Пау Кабанес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
29
Lucas Núñez
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Алавес - Валенсия
4
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
16
10
Офсайды
2
2
Количество передач
336
478
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Валенсии», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»