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  • «КАМАЗ» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«КАМАЗ» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 16:50
КАМАЗ
11.05.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 4
Завершен
Ротор
19' А. Клещенко 23' Г. Шильников 31' М. Турищев 90+3' Д. Лаврищев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
27
Ренат Голыбин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
17
Максим Лаук
ЛВ
11
Давид Караев
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
3-3-3-1
31
Анисимов
3
Маругин
22
Гюрджан
27
Мануйлов
7
Аюкин
9
Хубаев
10
Жигулев
11
Апеков
10
Защепкин
28
Султонов
59
Моторин
3-3-2-1-1
13
Чагров
24
Клещенко
5
Шумских
3
Швецов
17
Шильников
6
Макаров
35
Прищепа
22
Завезен
97
Таликин
7
Сафронов
7
Турищев
28
Султонов
11
Стародуб
11
Стародуб
28
Султонов
3
Маругин
27
Голыбин
27
Голыбин
3
Маругин
10
Защепкин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Защепкин
10
Жигулев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Жигулев
11
Апеков
17
Лаук
17
Лаук
11
Апеков
7
Сафронов
28
Семенов
28
Семенов
7
Сафронов
22
Завезен
19
Плотников
19
Плотников
22
Завезен
97
Таликин
24
Мальцев
24
Мальцев
97
Таликин
17
Шильников
32
Соколов
32
Соколов
17
Шильников
7
Турищев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
7
Турищев
Остались в запасе
КАМАЗ
Ротор
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
11
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
11
Давид Караев
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча КАМАЗ - Ротор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Ротора», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ»«Ротор»

«КАМАЗ» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор КАМАЗ
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