11.05.2025, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 32 тур
Россия. Первая лига, 32 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-3-3-1
31
Анисимов
3
Маругин
22
Гюрджан
27
Мануйлов
7
Аюкин
9
Хубаев
10
Жигулев
11
Апеков
10
Защепкин
28
Султонов
59
Моторин
3-3-2-1-1
13
Чагров
24
Клещенко
5
Шумских
3
Швецов
17
Шильников
6
Макаров
35
Прищепа
22
Завезен
97
Таликин
7
Сафронов
7
Турищев
28
Султонов
11
Стародуб
11
Стародуб
28
Султонов
3
Маругин
27
Голыбин
27
Голыбин
3
Маругин
10
Защепкин
53
Дерюгин
53
Дерюгин
10
Защепкин
10
Жигулев
22
Солодухин
22
Солодухин
10
Жигулев
11
Апеков
17
Лаук
17
Лаук
11
Апеков
7
Сафронов
28
Семенов
28
Семенов
7
Сафронов
22
Завезен
19
Плотников
19
Плотников
22
Завезен
97
Таликин
24
Мальцев
24
Мальцев
97
Таликин
17
Шильников
32
Соколов
32
Соколов
17
Шильников
7
Турищев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
7
Турищев
Остались в запасе
КАМАЗ
Ротор
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
11
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
6
Иван Козлов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
11
Давид Караев
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча КАМАЗ - Ротор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Ротора», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»