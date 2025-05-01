01.05.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-2-2-2
1
Викарио
13
Удогие
13
Ромеро
15
ван де Вен
12
Порро
8
Биссума
6
Бентанкур
11
Джонсон
10
Мэддисон
19
Соланке
9
Ришарлисон
3-3-3-1
12
Хайкин
6
Гундерсен
2
Нильсен
15
Бьоркан
14
Салтнес
19
Фет
20
Сьоволд
11
Бломберг
25
Мяяття
10
Хеуге
9
Хег
19
Соланке
28
Одобер
28
Одобер
19
Соланке
10
Мэддисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Мэддисон
9
Ришарлисон
11
Тель
11
Тель
9
Ришарлисон
2
Нильсен
18
Мое
18
Мое
2
Нильсен
19
Фет
10
Кьяер
10
Кьяер
19
Фет
11
Бломберг
10
Серли
10
Серли
11
Бломберг
25
Мяяття
8
Аукленд
8
Аукленд
25
Мяяття
Остались в запасе
Тоттенхэм
Буде-Глимт
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Тоттенхэм - Буде-Глимт
1
2
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
12
7
Офсайды
2
0
Количество передач
353
519
Сейвы
0
4
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
20
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
3.04
0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Буде-Глимт», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»