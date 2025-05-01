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  • «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

«Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

1 мая 2025, 20:50
Тоттенхэм
01.05.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Буде-Глимт
1' Б. Джонсон 34' Д. Мэддисон 61' Д. Соланке (П)
83' У. Салтнес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
8
Ив Биссума
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
9
Ришарлисон
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
14
Ульрик Салтнес
(К) ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Тоттенхэм
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
47
Майки Мур
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Йеппе Кьяер
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
4-2-2-2
1
Викарио
13
Удогие
13
Ромеро
15
ван де Вен
12
Порро
8
Биссума
6
Бентанкур
11
Джонсон
10
Мэддисон
19
Соланке
9
Ришарлисон
3-3-3-1
12
Хайкин
6
Гундерсен
2
Нильсен
15
Бьоркан
14
Салтнес
19
Фет
20
Сьоволд
11
Бломберг
25
Мяяття
10
Хеуге
9
Хег
19
Соланке
28
Одобер
28
Одобер
19
Соланке
10
Мэддисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Мэддисон
9
Ришарлисон
11
Тель
11
Тель
9
Ришарлисон
2
Нильсен
18
Мое
18
Мое
2
Нильсен
19
Фет
10
Кьяер
10
Кьяер
19
Фет
11
Бломберг
10
Серли
10
Серли
11
Бломберг
25
Мяяття
8
Аукленд
8
Аукленд
25
Мяяття
Остались в запасе
Тоттенхэм
Буде-Глимт
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
41
Элфи Уайтман
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
77
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Тоттенхэм - Буде-Глимт
1
2
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
12
7
Офсайды
2
0
Количество передач
353
519
Сейвы
0
4
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
20
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
3.04
0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Буде-Глимт», 1/2 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Буде-Глимт»

«Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Буде-Глимт Тоттенхэм
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