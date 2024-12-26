26.12.2024, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-2-3-1
1
Дубравка
5
Шер
33
Берн
2
Триппьер
8
Тонали
3
Холл
8
Гимарайнс
18
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
4-2-2-1-1
23
Мартинес
2
Кэш
2
Конса
14
Торрес
3
Динь
44
Камара
24
Онана
7
МакГинн
8
Тилеманс
17
Роджерс
22
Дуран
2
Триппьер
3
Таргетт
3
Таргетт
2
Триппьер
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
18
Гордон
28
Уиллок
28
Уиллок
18
Гордон
8
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
8
Гимарайнс
9
Исак
18
Осула
18
Осула
9
Исак
2
Кэш
19
Неделькович
19
Неделькович
2
Кэш
44
Камара
6
Баркли
6
Баркли
44
Камара
8
Тилеманс
11
Уоткинс
11
Уоткинс
8
Тилеманс
7
МакГинн
10
Буэндия
10
Буэндия
7
МакГинн
17
Роджерс
31
Бэйли
31
Бэйли
17
Роджерс
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
2
1
1
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
15
10
Офсайды
5
3
Количество передач
537
308
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.62
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Астон Виллы», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»