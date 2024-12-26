26.12.2024, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
1
Санчес
24
Кукурелья
4
Адарабиойо
6
Колуилл
27
Густо
23
Кайседо
24
Фернандес
18
Нету
19
Санчо
11
Джексон
10
Палмер
3-2-1-3-1
1
Лено
3
Бейсси
14
Диоп
5
Андерсен
21
Кастань
5
Робинсон
20
Лукич
17
Траоре
8
Перейра
17
Ивоби
9
Хименес
11
Джексон
18
Нкунку
18
Нкунку
11
Джексон
17
Ивоби
30
Сессеньон
30
Сессеньон
17
Ивоби
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
17
Траоре
8
Уилсон
8
Уилсон
17
Траоре
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
Остались в запасе
Челси
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
13
Стивен Бенда
ВР
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Филип Йоргенсен
ВР
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Челси - Фулхэм
1
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
13
13
Офсайды
3
1
Количество передач
500
558
Сейвы
5
7
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Фулхэма», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Фулхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»