22.12.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Монца
Монца
3-2-2-1-2
13
Турати
19
Биринделли
44
Карбони
30
Мари
77
Кирьякопулос
33
Д'Амброзио
38
Бондо
22
Бьянко
13
Перейра
24
Капрари
47
Мота
3-2-1-2-2
16
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
5
Локателли
8
МакКенни
7
Консейсау
23
Гонсалес
9
Влахович
11
Йылдыз
33
Д'Амброзио
4
Иццо
4
Иццо
33
Д'Амброзио
19
Биринделли
8
Сенси
8
Сенси
19
Биринделли
13
Перейра
26
Чиурриа
26
Чиурриа
13
Перейра
24
Капрари
9
Марич
9
Марич
24
Капрари
23
Гонсалес
27
Камбьясо
27
Камбьясо
23
Гонсалес
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
17
Аджич
17
Аджич
7
Консейсау
8
МакКенни
44
Фаджоли
44
Фаджоли
8
МакКенни
9
Влахович
7
Мбангула
7
Мбангула
9
Влахович
Остались в запасе
Монца
Ювентус
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Алессандро Неста
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Монца - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
13
Количество передач
438
531
Сейвы
7
4
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Ювентуса, 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»