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  • «Монца» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

«Монца» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

22 декабря 2024, 21:35
Монца
22.12.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
22' С. Биринделли
14' У. МакКенни 39' Н. Гонсалес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
13
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
30
Пабло Мари
(К) ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
22
Алессандро Бьянко
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
47
Дани Мота
ЦФ
24
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Неста
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Монца
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
9
Мирко Марич
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
3-2-2-1-2
13
Турати
19
Биринделли
44
Карбони
30
Мари
77
Кирьякопулос
33
Д'Амброзио
38
Бондо
22
Бьянко
13
Перейра
24
Капрари
47
Мота
3-2-1-2-2
16
Ди Грегорио
37
Савона
4
Гатти
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
5
Локателли
8
МакКенни
7
Консейсау
23
Гонсалес
9
Влахович
11
Йылдыз
33
Д'Амброзио
4
Иццо
4
Иццо
33
Д'Амброзио
19
Биринделли
8
Сенси
8
Сенси
19
Биринделли
13
Перейра
26
Чиурриа
26
Чиурриа
13
Перейра
24
Капрари
9
Марич
9
Марич
24
Капрари
23
Гонсалес
27
Камбьясо
27
Камбьясо
23
Гонсалес
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
17
Аджич
17
Аджич
7
Консейсау
8
МакКенни
44
Фаджоли
44
Фаджоли
8
МакКенни
9
Влахович
7
Мбангула
7
Мбангула
9
Влахович
Остались в запасе
Монца
Ювентус
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
Главный тренер
Алессандро Неста
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
69
Andrea Mazza
ВР
52
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
11
Омари Форсон
ПВ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
Главный тренер
Алессандро Неста
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Монца - Ювентус
1
1
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
13
Количество передач
438
531
Сейвы
7
4
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Монца» против «Ювентуса, 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монца»«Ювентус»

«Монца» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Монца
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