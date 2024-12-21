21.12.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3-2-1-2-2
1
Бауманн
34
Н'Соки
25
Акпогума
15
Жандре
18
Самассеку
18
Сташ
22
Прасс
7
Брун-Ларсен
20
Бишоф
9
Крамарич
9
Гложек
4-1-1-2-2
33
Николас
23
Скалли
4
Эльведи
4
Итакура
26
Ульрих
5
Вайгль
16
Сандер
9
Онора
25
Хак
11
Кляйнденст
14
Плеа
22
Прасс
14
Юрасек
14
Юрасек
22
Прасс
34
Н'Соки
4
Гранац
4
Гранац
34
Н'Соки
7
Брун-Ларсен
8
Гайгер
8
Гайгер
7
Брун-Ларсен
9
Гложек
20
Бериша
20
Бериша
9
Гложек
18
Самассеку
23
Табакович
23
Табакович
18
Самассеку
26
Ульрих
25
Нец
25
Нец
26
Ульрих
14
Плеа
5
Фридрих
5
Фридрих
14
Плеа
23
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
23
Скалли
25
Хак
27
Райц
27
Райц
25
Хак
9
Онора
7
Штегер
7
Штегер
9
Онора
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия М
37
Лука Филипп
ВР
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
42
Давид Моква
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
18
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
9
Томаш Чванчара
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
42
Давид Моква
ЦФ
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
9
Томаш Чванчара
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия М
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
6
Офсайды
1
2
Количество передач
650
375
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
3.1
0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Боруссии» М, 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»