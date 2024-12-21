Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Хетафе» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

«Хетафе» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

21 декабря 2024, 14:50
Хетафе
21.12.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Мальорка
53' К. Ларин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
77
Коба да Коста
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
25
Пабло Маффео
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Дани Родригес
АП
11
Такума Асано
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
7
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
20
Альваро Родригес
ЦФ
17
Абдулайе Кейта
ЦФ
Мальорка
1
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
21
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
3-3-2-2
13
Сорья
21
Иглесиас
2
Джене
3
Альдрете
16
Рико
12
Уче
12
Ньом
8
Арамбарри
5
Милья
91
Йылдырым
77
да Коста
4-1-2-2-1
1
Грейф
25
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
5
Маскарель
6
Санчес
10
Дардер
11
Асано
9
Родригес
9
Ларин
2
Джене
6
Беррокаль
6
Беррокаль
2
Джене
12
Ньом
7
Перес
7
Перес
12
Ньом
91
Йылдырым
19
Федерико
19
Федерико
91
Йылдырым
9
Родригес
3
Копете
3
Копете
9
Родригес
11
Асано
23
Наварро
23
Наварро
11
Асано
6
Санчес
21
Фернандес
21
Фернандес
6
Санчес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
Остались в запасе
Хетафе
Мальорка
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
20
Альваро Родригес
ЦФ
17
Абдулайе Кейта
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
20
Альваро Родригес
ЦФ
17
Абдулайе Кейта
ЦФ
Остались в запасе
1
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Хетафе - Мальорка
4
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
19
13
Офсайды
4
8
Количество передач
329
279
Сейвы
1
5
Точность передач %
67
66
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Мальорки», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе»«Мальорка»

«Хетафе» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Хетафе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
1
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
Вчера, 19:57
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
Вчера, 16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
Вчера, 13:39
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
2
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
Вчера, 10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+