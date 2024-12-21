21.12.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-3-2-2
13
Сорья
21
Иглесиас
2
Джене
3
Альдрете
16
Рико
12
Уче
12
Ньом
8
Арамбарри
5
Милья
91
Йылдырым
77
да Коста
4-1-2-2-1
1
Грейф
25
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
5
Маскарель
6
Санчес
10
Дардер
11
Асано
9
Родригес
9
Ларин
2
Джене
6
Беррокаль
6
Беррокаль
2
Джене
12
Ньом
7
Перес
7
Перес
12
Ньом
91
Йылдырым
19
Федерико
19
Федерико
91
Йылдырым
9
Родригес
3
Копете
3
Копете
9
Родригес
11
Асано
23
Наварро
23
Наварро
11
Асано
6
Санчес
21
Фернандес
21
Фернандес
6
Санчес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
Остались в запасе
Хетафе
Мальорка
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
20
Альваро Родригес
ЦФ
17
Абдулайе Кейта
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
30
Джон Финн
ЦФ
20
Альваро Родригес
ЦФ
17
Абдулайе Кейта
ЦФ
Остались в запасе
1
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Хетафе - Мальорка
4
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
19
13
Офсайды
4
8
Количество передач
329
279
Сейвы
1
5
Точность передач %
67
66
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Мальорки», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»