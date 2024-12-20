20.12.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
3-2-1-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
17
Блинд
4
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Хиль
23
Мартин
22
Асприлья
9
Руис
3-3-2-1-1
13
Хейн
24
Джемерт
15
Санчес
4
Торрес
2
Роша
24
Юрич
28
Ба
6
Мартин
23
Ануар
10
Санчес
10
Андре
6
ван де Бек
12
Эррера
12
Эррера
6
ван де Бек
23
Мартин
14
Солис
14
Солис
23
Мартин
22
Асприлья
7
Данжума
7
Данжума
22
Асприлья
21
Хиль
8
Порту
8
Порту
21
Хиль
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
10
Санчес
21
Амалла
21
Амалла
10
Санчес
10
Андре
19
Арну
19
Арну
10
Андре
24
Юрич
18
Моро
18
Моро
24
Юрич
Остались в запасе
Жирона
Вальядолид
1
Хуан Карлос
ВР
25
Пау Лопес
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
25
Пау Лопес
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Жирона - Вальядолид
3
1
Всего ударов по воротам
23
1
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
7
Офсайды
0
1
Количество передач
719
296
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
16
0
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Вальядолида», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»