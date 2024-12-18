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  • «Саутгемптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

18 декабря 2024, 21:50
Саутгемптон
18.12.2024, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
59' К. Арчер
24' Д. Нуньес 32' Х. Эллиот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Алекс МакКарти
(К) ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Натан Вуд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
19
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
(К) ПЗ
6
Ватару Эндо
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Саутгемптон
13
Джо Ламли
ВР
37
Ронни Эдвардс
ЦЗ
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
25
Бен Бреретон
ЛВ
7
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
65
Амара Налло
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЦФ
76
Джейден Даннс
ЦФ
3-3-2-2-1
32
Рэмсдейл
5
Беднарек
7
Вуд
14
Бри
3
Мэннинг
8
Угочукву
6
Харвуд-Беллис
18
Арибо
4
Даунс
18
Фернандеш
20
Диблинг
19
Арчер
3-1-2-3-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
26
Куанса
2
Гомес
6
Эндо
20
Мак Аллистер
23
Мортон
9
Эллиот
42
Ньони
11
Гакпо
9
Нуньес
14
Бри
3
Сугавара
3
Сугавара
14
Бри
18
Арибо
10
Лаллана
10
Лаллана
18
Арибо
4
Даунс
22
Сулемана
22
Сулемана
4
Даунс
5
Беднарек
25
Бреретон
25
Бреретон
5
Беднарек
19
Арчер
30
Онуачу
30
Онуачу
19
Арчер
2
Гомес
12
Цимикас
12
Цимикас
2
Гомес
20
Мак Аллистер
53
Макконнелл
53
Макконнелл
20
Мак Аллистер
11
Гакпо
20
Жота
20
Жота
11
Гакпо
12
Александер-Арнольд
14
Кьеза
14
Кьеза
12
Александер-Арнольд
42
Ньони
76
Даннс
76
Даннс
42
Ньони
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
13
Джо Ламли
ВР
37
Ронни Эдвардс
ЦЗ
7
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Витезслав Ярош
ВР
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
65
Амара Налло
ЦП
73
Рио Нгумоха
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Джо Ламли
ВР
37
Ронни Эдвардс
ЦЗ
7
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
65
Амара Налло
ЦП
73
Рио Нгумоха
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
10
Офсайды
4
1
Количество передач
289
645
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
0
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Ливерпуля», 1\4 финала Кубка Лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Ливерпуль»

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Ливерпуль Саутгемптон
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