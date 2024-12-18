18.12.2024, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
3-3-2-2-1
32
Рэмсдейл
5
Беднарек
7
Вуд
14
Бри
3
Мэннинг
8
Угочукву
6
Харвуд-Беллис
18
Арибо
4
Даунс
18
Фернандеш
20
Диблинг
19
Арчер
3-1-2-3-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
26
Куанса
2
Гомес
6
Эндо
20
Мак Аллистер
23
Мортон
9
Эллиот
42
Ньони
11
Гакпо
9
Нуньес
14
Бри
3
Сугавара
3
Сугавара
14
Бри
18
Арибо
10
Лаллана
10
Лаллана
18
Арибо
4
Даунс
22
Сулемана
22
Сулемана
4
Даунс
5
Беднарек
25
Бреретон
25
Бреретон
5
Беднарек
19
Арчер
30
Онуачу
30
Онуачу
19
Арчер
2
Гомес
12
Цимикас
12
Цимикас
2
Гомес
20
Мак Аллистер
53
Макконнелл
53
Макконнелл
20
Мак Аллистер
11
Гакпо
20
Жота
20
Жота
11
Гакпо
12
Александер-Арнольд
14
Кьеза
14
Кьеза
12
Александер-Арнольд
42
Ньони
76
Даннс
76
Даннс
42
Ньони
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
13
Джо Ламли
ВР
37
Ронни Эдвардс
ЦЗ
7
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Витезслав Ярош
ВР
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
65
Амара Налло
ЦП
73
Рио Нгумоха
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Джо Ламли
ВР
37
Ронни Эдвардс
ЦЗ
7
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
65
Амара Налло
ЦП
73
Рио Нгумоха
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
10
Офсайды
4
1
Количество передач
289
645
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Ливерпуля», 1\4 финала Кубка Лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»