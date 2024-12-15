Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Комо» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

«Комо» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

15 декабря 2024, 18:50
Комо
15.12.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Рома
90+3' А. Габриеллони 90+7' Н. Пас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
25
Пепе Рейна
(К) ВР
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
6
Янник Энгельхардт
ОП
18
Нико Пас
ЦП
20
Алие Фадера
ЛВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
33
Лукас Да Кунья
ЦФ
19
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Рома
99
Миле Свилар
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
6
Куадио Коне
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
(К) ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Комо
1
Эмиль Аудеро
ВР
6
Фелипе Джек
ЦЗ
22
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Маттиас Браунедер
ЦП
8
Серхи Роберто
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
99
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
7
Альберто Черри
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Алессандро Габриеллони
ЦФ
Рома
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Рейна
77
ван дер Бремпт
2
Кемпф
93
Барба
5
Гольданига
6
Энгельхардт
18
Пас
20
Фадера
7
Стрефецца
19
Белотти
33
Да Кунья
3-2-2-2-1
99
Свилар
2
Челик
15
Хуммельс
5
Н'Дика
12
Абдулхамид
3
Анхелиньо
28
Ле Фе
6
Коне
22
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
6
Энгельхардт
8
Роберто
8
Роберто
6
Энгельхардт
33
Да Кунья
92
Коне
92
Коне
33
Да Кунья
19
Белотти
10
Кутроне
10
Кутроне
19
Белотти
7
Стрефецца
9
Габриеллони
9
Габриеллони
7
Стрефецца
12
Абдулхамид
23
Манчини
23
Манчини
12
Абдулхамид
22
Салемакерс
61
Писилли
61
Писилли
22
Салемакерс
28
Ле Фе
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
28
Ле Фе
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
9
Довбик
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Комо
Рома
1
Эмиль Аудеро
ВР
6
Фелипе Джек
ЦЗ
22
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Маттиас Браунедер
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
99
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
7
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Эмиль Аудеро
ВР
6
Фелипе Джек
ЦЗ
22
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Маттиас Браунедер
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
99
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
7
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Комо - Рома
6
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
18
17
Офсайды
2
3
Количество передач
330
528
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Ромы», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Рома»

«Комо» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Комо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
Вчера, 20:55
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
Вчера, 12:59
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
Вчера, 11:57
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+