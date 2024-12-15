15.12.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
4-1-1-2-2
25
Рейна
77
ван дер Бремпт
2
Кемпф
93
Барба
5
Гольданига
6
Энгельхардт
18
Пас
20
Фадера
7
Стрефецца
19
Белотти
33
Да Кунья
3-2-2-2-1
99
Свилар
2
Челик
15
Хуммельс
5
Н'Дика
12
Абдулхамид
3
Анхелиньо
28
Ле Фе
6
Коне
22
Салемакерс
92
Эль-Шаарави
21
Дибала
6
Энгельхардт
8
Роберто
8
Роберто
6
Энгельхардт
33
Да Кунья
92
Коне
92
Коне
33
Да Кунья
19
Белотти
10
Кутроне
10
Кутроне
19
Белотти
7
Стрефецца
9
Габриеллони
9
Габриеллони
7
Стрефецца
12
Абдулхамид
23
Манчини
23
Манчини
12
Абдулхамид
22
Салемакерс
61
Писилли
61
Писилли
22
Салемакерс
28
Ле Фе
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
28
Ле Фе
21
Дибала
18
Соуле
18
Соуле
21
Дибала
92
Эль-Шаарави
9
Довбик
9
Довбик
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Комо
Рома
1
Эмиль Аудеро
ВР
6
Фелипе Джек
ЦЗ
22
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Маттиас Браунедер
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
99
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
7
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Эмиль Аудеро
ВР
6
Фелипе Джек
ЦЗ
22
Альберто Доссена
ЦЗ
27
Маттиас Браунедер
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
99
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
7
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
89
Ренато Марин
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Буба Сангаре
ПЗ
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Комо - Рома
6
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
18
17
Офсайды
2
3
Количество передач
330
528
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Ромы», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»