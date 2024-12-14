14.12.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
4-1-3-2
1
Грейф
22
Мохика
24
Вальент
3
Копете
25
Маффео
5
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
6
Санчес
7
Мурики
9
Ларин
4-1-2-3
13
Газзанига
4
Мартинес
17
Блинд
6
Хуанпе
3
Гутьеррес
5
Лопес
28
Ромеу
6
ван де Бек
21
Хиль
22
Асприлья
7
Данжума
6
Санчес
44
ван дер Хейден
44
ван дер Хейден
6
Санчес
10
Дардер
23
Наварро
23
Наварро
10
Дардер
8
Морланес
9
Родригес
9
Родригес
8
Морланес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
6
Хуанпе
26
Мисехуи
26
Мисехуи
6
Хуанпе
6
ван де Бек
23
Мартин
23
Мартин
6
ван де Бек
28
Ромеу
8
Порту
8
Порту
28
Ромеу
21
Хиль
7
Стуани
7
Стуани
21
Хиль
7
Данжума
9
Руис
9
Руис
7
Данжума
Остались в запасе
Мальорка
Жирона
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Лео Роман
ВР
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
11
Такума Асано
ПВ
1
Хуан Карлос
ВР
25
Пау Лопес
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
16
Джастин Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Лео Роман
ВР
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
11
Такума Асано
ПВ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
25
Пау Лопес
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
16
Джастин Гарсия
ЛВ
Статистика матча Мальорка - Жирона
6
1
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
289
628
Точность передач %
80
92
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Жироны», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»