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  • «Мальорка» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Мальорка» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 17:05
Мальорка
14.12.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Жирона
20' К. Ларин 51' К. Ларин
7' Д. ван де Бек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
(К) ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
25
Пабло Маффео
ПЗ
5
Омар Маскарель
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
7
Ведат Мурики
ЦФ
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Хуанпе
(К) ЦЗ
4
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
28
Ориоль Ромеу
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
9
Дани Родригес
АП
10
Шикинью
ЛВ
11
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
25
Пау Лопес
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
36
Рикард Артеро
АП
23
Иван Мартин
АП
16
Джастин Гарсия
ЛВ
8
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-3-2
1
Грейф
22
Мохика
24
Вальент
3
Копете
25
Маффео
5
Маскарель
8
Морланес
10
Дардер
6
Санчес
7
Мурики
9
Ларин
4-1-2-3
13
Газзанига
4
Мартинес
17
Блинд
6
Хуанпе
3
Гутьеррес
5
Лопес
28
Ромеу
6
ван де Бек
21
Хиль
22
Асприлья
7
Данжума
6
Санчес
44
ван дер Хейден
44
ван дер Хейден
6
Санчес
10
Дардер
23
Наварро
23
Наварро
10
Дардер
8
Морланес
9
Родригес
9
Родригес
8
Морланес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
6
Хуанпе
26
Мисехуи
26
Мисехуи
6
Хуанпе
6
ван де Бек
23
Мартин
23
Мартин
6
ван де Бек
28
Ромеу
8
Порту
8
Порту
28
Ромеу
21
Хиль
7
Стуани
7
Стуани
21
Хиль
7
Данжума
9
Руис
9
Руис
7
Данжума
Остались в запасе
Мальорка
Жирона
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Лео Роман
ВР
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
11
Такума Асано
ПВ
1
Хуан Карлос
ВР
25
Пау Лопес
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
16
Джастин Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Лео Роман
ВР
2
Матеу Морей
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
11
Такума Асано
ПВ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
25
Пау Лопес
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
16
Джастин Гарсия
ЛВ
Статистика матча Мальорка - Жирона
6
1
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
289
628
Точность передач %
80
92
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Жироны», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Жирона»

«Мальорка» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Мальорка
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