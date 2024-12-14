Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-2-1
13
Гарсия
12
Оливан
6
Кабрера
4
Кумбула
15
Техеро
22
Ромеро
33
Крал
10
Лосано
7
Пуадо
20
Рока
7
Кардона
3-1-2-2-2
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
22
Ромеро
24
Смит
24
Смит
22
Ромеро
7
Кардона
11
Милья
11
Милья
7
Кардона
20
Рока
99
Чеддира
99
Чеддира
20
Рока
23
Бретонес
3
Крус
3
Крус
23
Бретонес
12
Аресо
22
Видаль
22
Видаль
12
Аресо
9
Гарсия
7
Пенья
7
Пенья
9
Гарсия
19
Ибаньес
8
Муньос
8
Муньос
19
Ибаньес
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
Остались в запасе
Эспаньол
Осасуна
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Наджи Унювар
ЛВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хави Мартинес
АП
2
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Наджи Унювар
ЛВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хави Мартинес
АП
2
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Эспаньол - Осасуна
3
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
13
Офсайды
5
0
Количество передач
343
496
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Осасуны», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»