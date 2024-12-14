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  • «Эспаньол» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Эспаньол» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 14:50
Эспаньол
14.12.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Жоан Гарсия
ВР
12
Брайан Оливан
ЛЗ
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
24
Джастин Смит
ЦЗ
18
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
9
Наджи Унювар
ЛВ
9
Алехо Велис
ЦФ
99
Валид Чеддира
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
5
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
2
Икер Бенито
ПВ
4-2-1-2-1
13
Гарсия
12
Оливан
6
Кабрера
4
Кумбула
15
Техеро
22
Ромеро
33
Крал
10
Лосано
7
Пуадо
20
Рока
7
Кардона
3-1-2-2-2
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
22
Ромеро
24
Смит
24
Смит
22
Ромеро
7
Кардона
11
Милья
11
Милья
7
Кардона
20
Рока
99
Чеддира
99
Чеддира
20
Рока
23
Бретонес
3
Крус
3
Крус
23
Бретонес
12
Аресо
22
Видаль
22
Видаль
12
Аресо
9
Гарсия
7
Пенья
7
Пенья
9
Гарсия
19
Ибаньес
8
Муньос
8
Муньос
19
Ибаньес
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
Остались в запасе
Эспаньол
Осасуна
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Наджи Унювар
ЛВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хави Мартинес
АП
2
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Наджи Унювар
ЛВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хави Мартинес
АП
2
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Эспаньол - Осасуна
3
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
13
Офсайды
5
0
Количество передач
343
496
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Осасуны», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Осасуна»

«Эспаньол» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Эспаньол
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