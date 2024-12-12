12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рейнджерс
Рейнджерс
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
33
Йилмаз
4
Суттар
3
Преппер
6
Жефте
2
Тавернье
23
Раскин
10
Диоманде
14
Байрами
29
Игамане
18
Черны
3-2-3-2
17
Форстер
12
Порро
3
Дрэгушин
13
Удогие
8
Биссума
6
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
11
Джонсон
14
Грей
11
Вернер
33
Йилмаз
47
Фрейзер
47
Фрейзер
33
Йилмаз
4
Суттар
27
Балогун
27
Балогун
4
Суттар
18
Черны
21
Стерлинг
21
Стерлинг
18
Черны
14
Байрами
8
Бэррон
8
Бэррон
14
Байрами
29
Игамане
9
Дессер
9
Дессер
29
Игамане
6
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
6
Бентанкур
8
Биссума
15
Бергвалл
15
Бергвалл
8
Биссума
11
Вернер
21
Кулушевски
21
Кулушевски
11
Вернер
11
Джонсон
19
Соланке
19
Соланке
11
Джонсон
Остались в запасе
Рейнджерс
Тоттенхэм
31
Лиам Келли
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Рейнджерс - Тоттенхэм
1
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
9
Офсайды
5
2
Количество передач
379
561
Сейвы
4
5
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Тоттенхэм», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»