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  • «Рейнджерс» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Рейнджерс» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 21:35
Рейнджерс
12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
47' Х. Игамане
75' Д. Кулушевски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Жефте
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
23
Николас Раскин
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
14
Недим Байрами
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
8
Ив Биссума
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
49
Бэйли Райс
ОП
8
Коннор Бэррон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
15
Лукас Бергвалл
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
33
Йилмаз
4
Суттар
3
Преппер
6
Жефте
2
Тавернье
23
Раскин
10
Диоманде
14
Байрами
29
Игамане
18
Черны
3-2-3-2
17
Форстер
12
Порро
3
Дрэгушин
13
Удогие
8
Биссума
6
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
11
Джонсон
14
Грей
11
Вернер
33
Йилмаз
47
Фрейзер
47
Фрейзер
33
Йилмаз
4
Суттар
27
Балогун
27
Балогун
4
Суттар
18
Черны
21
Стерлинг
21
Стерлинг
18
Черны
14
Байрами
8
Бэррон
8
Бэррон
14
Байрами
29
Игамане
9
Дессер
9
Дессер
29
Игамане
6
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
6
Бентанкур
8
Биссума
15
Бергвалл
15
Бергвалл
8
Биссума
11
Вернер
21
Кулушевски
21
Кулушевски
11
Вернер
11
Джонсон
19
Соланке
19
Соланке
11
Джонсон
Остались в запасе
Рейнджерс
Тоттенхэм
31
Лиам Келли
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Оскар Кортес
ПВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Рейнджерс - Тоттенхэм
1
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
9
Офсайды
5
2
Количество передач
379
561
Сейвы
4
5
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.49
1.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Тоттенхэм», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Тоттенхэм»

«Рейнджерс» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Тоттенхэм Рейнджерс
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