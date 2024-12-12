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  • «Аякс» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Аякс» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 21:35
Аякс
12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
47' Б. Траоре
12' Л. Чауна 52' Ф. Деле-Баширу 77' Педро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Джордан Хендерсон
(К) ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Мика Годтс
ЛВ
25
Бертран Траоре
ПВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Лацио
29
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
(К) ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
19
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
41
Диант Рамай
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Dies Janse
ЦЗ
4
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
10
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
23
Бергейс
6
Хендерсон
24
Тэйлор
11
Годтс
25
Траоре
19
Бробби
3-1-2-1-3
29
Мандас
29
Лаццари
2
Жиго
4
Патрик
6
Ровелла
7
Деле-Баширу
3
Пеллегрини
9
Педро
11
Кастелланос
19
Диа
17
Чауна
2
Ренш
3
Гаеи
3
Гаеи
2
Ренш
11
Годтс
28
Фитц-Джим
28
Фитц-Джим
11
Годтс
24
Тэйлор
10
Расмуссен
10
Расмуссен
24
Тэйлор
19
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
19
Бробби
23
Бергейс
29
Акпом
29
Акпом
23
Бергейс
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
4
Патрик
34
Хила
34
Хила
4
Патрик
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
9
Педро
6
Гендузи
6
Гендузи
9
Педро
19
Диа
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
19
Диа
Остались в запасе
Аякс
Лацио
1
Джей Гортер
ВР
41
Диант Рамай
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Dies Janse
ЦЗ
4
Ахметджан Каплан
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
18
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
41
Диант Рамай
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Dies Janse
ЦЗ
4
Ахметджан Каплан
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Остались в запасе
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
18
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Аякс - Лацио
3
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
8
18
Офсайды
2
1
Количество передач
567
490
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Лацио», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Лацио»

«Аякс» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лацио Аякс
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