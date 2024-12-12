12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
23
Бергейс
6
Хендерсон
24
Тэйлор
11
Годтс
25
Траоре
19
Бробби
3-1-2-1-3
29
Мандас
29
Лаццари
2
Жиго
4
Патрик
6
Ровелла
7
Деле-Баширу
3
Пеллегрини
9
Педро
11
Кастелланос
19
Диа
17
Чауна
2
Ренш
3
Гаеи
3
Гаеи
2
Ренш
11
Годтс
28
Фитц-Джим
28
Фитц-Джим
11
Годтс
24
Тэйлор
10
Расмуссен
10
Расмуссен
24
Тэйлор
19
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
19
Бробби
23
Бергейс
29
Акпом
29
Акпом
23
Бергейс
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
4
Патрик
34
Хила
34
Хила
4
Патрик
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
9
Педро
6
Гендузи
6
Гендузи
9
Педро
19
Диа
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
19
Диа
Остались в запасе
Аякс
Лацио
1
Джей Гортер
ВР
41
Диант Рамай
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Dies Janse
ЦЗ
4
Ахметджан Каплан
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
18
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
41
Диант Рамай
ВР
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Dies Janse
ЦЗ
4
Ахметджан Каплан
ЦЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Остались в запасе
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
18
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Аякс - Лацио
3
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
8
18
Офсайды
2
1
Количество передач
567
490
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.12
1.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Лацио», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»