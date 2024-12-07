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  • «Бешикташ» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

«Бешикташ» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

7 декабря 2024, 17:50
Бешикташ
07.12.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Фенербахче
73' А. Окслэд-Чемберлен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фенербахче
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
9
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
11
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
10
Жоау Мариу
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
10
Эрнест Мучи
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Фенербахче
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-4-1-2
34
Гюнок
27
Масуаку
53
Топджу
23
Санук
22
Свенссон
73
Мусрати
8
Учан
83
Фернандеш
7
Рашица
36
Иммобиле
27
Рафа
3-2-3-2
1
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Джику
3
Акайдын
7
Фред
4
Амрабат
18
Костич
70
Айдын
10
Тадич
11
Джеко
9
Сен-Максимен
7
Рашица
27
Ндур
27
Ндур
7
Рашица
8
Учан
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Учан
23
Санук
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
23
Санук
27
Рафа
10
Мучи
10
Мучи
27
Рафа
36
Иммобиле
90
Кылыксой
90
Кылыксой
36
Иммобиле
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Костич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
18
Костич
9
Сен-Максимен
17
Шиманьски
17
Шиманьски
9
Сен-Максимен
7
Фред
23
Тосун
23
Тосун
7
Фред
11
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
11
Джеко
Остались в запасе
Бешикташ
Фенербахче
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
10
Жоау Мариу
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
11
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
10
Жоау Мариу
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
11
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бешикташ - Фенербахче
1
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
12
14
Офсайды
3
4
Количество передач
412
434
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Фенербахче», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Фенербахче»

«Бешикташ» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Бешикташ
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