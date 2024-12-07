07.12.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-4-1-2
34
Гюнок
27
Масуаку
53
Топджу
23
Санук
22
Свенссон
73
Мусрати
8
Учан
83
Фернандеш
7
Рашица
36
Иммобиле
27
Рафа
3-2-3-2
1
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Джику
3
Акайдын
7
Фред
4
Амрабат
18
Костич
70
Айдын
10
Тадич
11
Джеко
9
Сен-Максимен
7
Рашица
27
Ндур
27
Ндур
7
Рашица
8
Учан
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Учан
23
Санук
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
23
Санук
27
Рафа
10
Мучи
10
Мучи
27
Рафа
36
Иммобиле
90
Кылыксой
90
Кылыксой
36
Иммобиле
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Костич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
18
Костич
9
Сен-Максимен
17
Шиманьски
17
Шиманьски
9
Сен-Максимен
7
Фред
23
Тосун
23
Тосун
7
Фред
11
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
11
Джеко
Остались в запасе
Бешикташ
Фенербахче
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
10
Жоау Мариу
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
11
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
10
Жоау Мариу
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
71
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
11
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бешикташ - Фенербахче
1
1
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
12
14
Офсайды
3
4
Количество передач
412
434
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Фенербахче», 15-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»