7 декабря на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится важнейший матч 15-го тура Суперлиги Турции, в котором встретятся два крупных клуба – «Бешикташ» и «Фенербахче». Обе команды приближаются к этому поединку в разных формах: «Бешикташ» переживает серию неудач, а «Фенербахче» продолжает победный путь.

«Бешикташ»

«Бешикташ» занимает 5-е место в таблице, имея 22 очка после 13 туров. Команда явно не в лучшей форме, не побеждая в 5 последних матчах в Суперлиге. В последних играх «Бешикташ» продемонстрировал слабую оборону, пропуская в среднем 1.80 гола за матч. К тому же, атакующие действия оставляют желать лучшего, несмотря на наличие в составе Чиро Иммобиле, который является лучшим бомбардиром команды (13 голов в 19 матчах). Очевидно, что для победы «Бешикташу» нужно улучшить как оборонительные, так и атакующие действия.

Последние 5 матчей «Бешикташ»:

Хатайспор 1:1 Бешикташ

Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив (Лига Европы)

Бешикташ 2:4 Гезтепе

Истанбул 0:0 Бешикташ

Бешикташ 2:1 Мальме (Лига Европы)

«Фенербахче»

«Фенербахче» занимает 2-е место с 32 очками после 13 туров и уверенно набирает форму. Команда показывает отличные результаты как в атаке, так и в обороне: в последних 5 играх «Фенербахче» забил 17 голов и пропустил только 5. Эдин Джеко, лучший бомбардир команды с 9 голами, продолжает вести свою команду вперед. В последних играх «Фенербахче» продемонстрировал атакующую мощь, забив по 3 и более голов в 4 из последних 5 матчей.

Последние 5 матчей «Фенербахче»:

Фенербахче 3:1 Газиантеп

Славия 1:2 Фенербахче (Лига Европы)

Кайсериспор 2:6 Фенербахче

Фенербахче 2:1 Зенит (Товарищеский матч)

Фенербахче 4:0 Сивасспор

Личные встречи

«Фенербахче» имеет небольшое преимущество в последних встречах с «Бешикташем», но в Стамбуле «Бешикташ» традиционно выглядит сильнее, не проигрывая в 8 из последних 10 матчей против «Фенербахче» на своем стадионе. Однако последние встречи показывают, что «Фенербахче» уверенно выигрывает у «Бешикташа», что в сочетании с их отличной текущей формой может быть важным фактором в предстоящем матче.

Последние встречи:

Статистика команд

«Бешикташ»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Без побед в 5 последних матчах в Суперлиге

«Фенербахче»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 17

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Победы в 5 последних матчах в Суперлиге

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Фенербахче»

«Фенербахче» находится в отличной форме и имеет все шансы на победу в этом матче, особенно с учетом проблем «Бешикташа» в обороне. «Бешикташ» может оказать сопротивление на своем стадионе, однако недостаток стабильности в последних матчах не позволит им противостоять атакующей мощи гостей. «Фенербахче» будет нацелен на победу и сохранение своей позиции в верхней части турнирной таблицы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фенербахче» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:3 в пользу «Фенербахче» – коэффициент 12.00.

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