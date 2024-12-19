«Спартак» определился с новым спортивным директором

«Спартак» завершает работу по поиску нового спортивного директора.
Причина – достижение договоренности с руководителем отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсисом Кагигао, сообщает твиттер Gala Haber.
О назначении вскоре должны объявить официально.
- Кагигао в ходе футбольной карьеры выиграл юношеский Кубок Футбольной ассоциации в 1988 году в составе юношеской команды «Арсенала». После он выступал за вторую команду «Барселоны», «Расинг» из Сантандера и клубы низших лиг Англии и Испании. Завершил игровую карьеру в 1999 году.
- Затем Кагигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством главного тренера команды Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Кагигао работает в «Галатасарае» с 2023 года, а до этого два года был техническим директором Федерации футбола Чили.