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    «Спартак» определился с новым спортивным директором

    «Спартак» завершает работу по поиску нового спортивного директора.

    Причина – достижение договоренности с руководителем отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсисом Кагигао, сообщает твиттер Gala Haber.

    О назначении вскоре должны объявить официально.

    • Кагигао в ходе футбольной карьеры выиграл юношеский Кубок Футбольной ассоциации в 1988 году в составе юношеской команды «Арсенала». После он выступал за вторую команду «Барселоны», «Расинг» из Сантандера и клубы низших лиг Англии и Испании. Завершил игровую карьеру в 1999 году.
    • Затем Кагигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством главного тренера команды Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Кагигао работает в «Галатасарае» с 2023 года, а до этого два года был техническим директором Федерации футбола Чили.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    1734621182
    Поздравляем гастарбайтером тчк
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    ivany4
    1734623644
    Все для Мостового! И футболист, и кубки выигрывал, и менеджер хороший, и навыки руководства имеет. Пора "царю" задуматься, кого берут на работу в Спартак.))
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    alefreddy
    1734625304
    Канчелькин после назначения испанца сразу клуб тренировать пошел
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