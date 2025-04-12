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  • АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (5:2), отыгравшись с 0:2

АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (5:2), отыгравшись с 0:2

Сегодня, 16:28
1

«Манчестер Сити» крупно выиграл в 32-м туре чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы добыла волевую победу над «Кристал Пэлас» со счетом 5:2.

«Сити» уступал 0:2 к 21-й минуте, но сумел отыграться до перерыва, а во втором тайме отправил в ворота соперника еще три мяча.

Манчестерцы вернулись в топ-4 АПЛ, опередив «Челси» и «Ньюкасл», но у конкурентов меньше сыгранных матчей.

Англия. АПЛ. 32-й тур

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Эзе, 8; 0:2 – Ричардс, 21; 1:2 – Де Брюйне, 33; 2:2 – Мармуш, 36; 3:2 – Ковачич, 47; 4:2 – Макэйти, 56; 5:2 – О'Райли, 79.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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insider_retro
1744465351
Солидно, спортивно и впечатляюще...
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