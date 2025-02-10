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  • Заявление «Адана Демирспора» по поводу ухода игроков с матча

Заявление «Адана Демирспора» по поводу ухода игроков с матча

Пресс-служба «Адана Демирспора» опубликовала заявление по поводу скандала в матче 23-го тура Суперлиги против «Галатасарая».

  • Игроки «Адана Демирспора» ушли с поля на 31-й минуте, протестуя против назначения пенальти в свои ворота.
  • В матче отличился Альваро Мората.
  • «Адана Демирспор» идет на последнем месте.

«В наши ворота был несправедливо назначен пенальти. Мы ждали вмешательства VAR, но его не последовало. Поэтому мы связались с президентом Турецкой федерации футбола и сообщили о намерении покинуть поле.

Такое решение – реакция на систематические и преднамеренные ошибки судей и несправедливость. Ошибки становятся все более частыми. Они стали обыденностью и забрали честность футбола.

То, что случилось, – это свидетельство того, в какой тупик загоняется турецкий футбол. Мы не намерены склоняться перед несправедливостью, беззаконием и систематическими ошибками. Пусть наш поступок станет переломным моментом, который положит конец несправедливости. Мы готовы к любому наказанию», – написал «Адана Демирспор».

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (2)
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Челнинец
1739178317
Вам ничем не помочь уже, 5 очей после 21 матча
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1739180857
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