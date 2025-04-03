«Галатасарай» высмеял Моуринью, показав его в смирительной рубашке

«Галатасарай» потроллил главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью.
В минутном ролике 62-летнего португальца показали в смирительной рубашке.
Перед этим Моуринью жаловался на судейство на пресс-конференции и видел во сне игроков «Галатасарая», празднующих победу.
«Галатасарай» сводит с ума», – говорится в описании к видео.
- В среду «Фенербахче» и «Галатасарай» встречались в 1/4 финала Кубка Турции.
- Команда Моуринью дома проиграла со счетом 1:2.
- После финального свистка Жозе прямо на поле схватил за нос тренера «Галатасарая»
- Окан Бурук упал на газон, где пролежал несколько секунд, держась за лицо.
Источник: твиттер «Галатасарая»