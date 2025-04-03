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  • «Галатасарай» высмеял Моуринью, показав его в смирительной рубашке

«Галатасарай» высмеял Моуринью, показав его в смирительной рубашке

Вчера, 17:30
4

«Галатасарай» потроллил главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью.

В минутном ролике 62-летнего португальца показали в смирительной рубашке.

Перед этим Моуринью жаловался на судейство на пресс-конференции и видел во сне игроков «Галатасарая», празднующих победу.

«Галатасарай» сводит с ума», – говорится в описании к видео.

  • В среду «Фенербахче» и «Галатасарай» встречались в 1/4 финала Кубка Турции.
  • Команда Моуринью дома проиграла со счетом 1:2.
  • После финального свистка Жозе прямо на поле схватил за нос тренера «Галатасарая»
  • Окан Бурук упал на газон, где пролежал несколько секунд, держась за лицо.

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Источник: твиттер «Галатасарая»
Турция. Суперлига Фенербахче Галатасарай Моуринью Жозе
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Комментарии (4)
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1743691095
Эуропейские страсти! Такое в России невозможно.У нас всё примитивно и скучно.
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FFR
1743691693
Моур так и не научился проигрывать достойно.
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СильныйМозг
1743691727
Ничего смешной не видел, это шутки от турецкого Петросяна, да?
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Fju-2
1743695077
Турецкий Южный парк)
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