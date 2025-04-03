«Галатасарай» высмеял Моуринью, показав его в смирительной рубашке

«Галатасарай» потроллил главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью.

В минутном ролике 62-летнего португальца показали в смирительной рубашке.

Перед этим Моуринью жаловался на судейство на пресс-конференции и видел во сне игроков «Галатасарая», празднующих победу.

«Галатасарай» сводит с ума», – говорится в описании к видео.