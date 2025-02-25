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  • Реакция «Фенербахче» на серьезные обвинения «Галатасарая» в адрес Моуринью

Реакция «Фенербахче» на серьезные обвинения «Галатасарая» в адрес Моуринью

«Фенербахче» опубликовал заявление в защиту главного тренера Жозе Моуринью.

  • «Галатасарай» обвинил португальского специалиста в расизме.
  • Клуб настаивает на возбуждении уголовного дела.
  • Моуринью на пресс-конференции сказал: «На скамейке соперника все прыгали как обезьяны».

«В связи с тем, что после матча нашей команды против «Галатасарая» возникла тема, которая заняла место на повестке дня, мы считаем необходимым сделать данное заявление.

Высказывание нашего главного тренера Жозе Моуринью после матча было полностью вырвано из контекста и намеренно искажено.

Как может увидеть и понять любой здравомыслящий человек, выражения, которые Жозе Моуринью использовал для описания чрезмерной реакции тренерского штаба соперника на судейские решения во время матча, никоим образом не могут быть связаны с расизмом.

Попытки представить это высказывание как расистское – это злонамеренный подход.

Мы доводим до сведения общественности, что будем использовать все наши законные права в связи с этой недопустимой клеветой, целью которой является вынесение соперничества за пределы футбольного поля, отвлечение внимания и манипуляция общественным мнением», – говорится в заявлении «Фенербахче».

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Источник: твиттер «Фенербахче»

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