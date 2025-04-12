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  • «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу на 98-й минуте в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу на 98-й минуте в чемпионате Китая

Сегодня, 17:00
1

«Шанхай Шэньхуа» с трудом переиграл «Чжэцзян Профешионал» в 6-м туре китайской Суперлиги.

Итоговый счет – 3:2 в пользу команды Леонида Слуцкого, которая играла на своем поле.

«Шэньхуа» вышел вперед на 21-й минуте, после чего дважды пропустил в середине второго тайма, но успел не только отыграться на 77-й минуте, но и вырвать победу на 98-й.

В компенсированное время отличился Чхан Шиничхи – его гол принес команде три очка.

Клуб Слуцкого набрал 14 очков в 6 турах чемпионата Китая (4 победы + 2 ничьи) и единолично лидирует, но у «Шанхай Порт» есть матч в запасе.

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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Чжэцзян Профешионал Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
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Комментарии (1)
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1744466880
Лёня в своём амплуа...2-0 вести,к концу основного времени 2-2,и на последней минуте вырвать победу.Мостовой будет недоволен и снова начнёт проситься в "Реал",главным тренером.
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