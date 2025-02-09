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  • В чемпионате Турции команда ушла с поля, протестуя против назначения пенальти

В чемпионате Турции команда ушла с поля, протестуя против назначения пенальти

Матч 23-го тура чемпионата Турции «Галатасарай»«Адана Демирспор» был прерван.

На 12-й минуте форвард хозяев Альваро Мората открыл счет в матче, реализовав пенальти.

Арбитр Огузхан Чакыр назначил 11-метровый, так как посчитал, что Семих Гюлер нарушил правила на Дрисе Мертенсе.

Скриншот из трансляции

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения пенальти и приняло решение увести команду с поля. Это произошло на 31-й минуте. Спустя некоторое время игроки «Галатасарая» также покинули поле.

Матч был приостановлен, а затем отменен. Окончательное решение по игре Турецкая футбольная федерация примет в ближайшие дни.

  • Мората забил свой первый гол в турецкой Суперлиге.
  • «Галатасарай» занимает 2-е место в чемпионате с 57 очками. Команда провела на 2 матча меньше, чем лидирующий «Фенербахче», у которого столько же баллов. «Адана Демирспор» занимает 19-ю позицию с 5 баллами.

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Источник: Спортс''

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09.02.2025 21:27
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