В чемпионате Турции команда ушла с поля, протестуя против назначения пенальти

Матч 23-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» – «Адана Демирспор» был прерван.

На 12-й минуте форвард хозяев Альваро Мората открыл счет в матче, реализовав пенальти.

Арбитр Огузхан Чакыр назначил 11-метровый, так как посчитал, что Семих Гюлер нарушил правила на Дрисе Мертенсе.

Скриншот из трансляции

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения пенальти и приняло решение увести команду с поля. Это произошло на 31-й минуте. Спустя некоторое время игроки «Галатасарая» также покинули поле.

Матч был приостановлен, а затем отменен. Окончательное решение по игре Турецкая футбольная федерация примет в ближайшие дни.