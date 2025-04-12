Титов назвал двух лучших игроков «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил состав московской команды. Он считает Маркиньоса и Эсекьеля Барко лучшими футболистами красно-белых.

– Как вам новички «Спартака» – Ливай Гарсия и Солари?

– Конечно, их пока рано сравнивать с тем же Маркиньосом, который уже прошел период адаптации. Сейчас, на мой взгляд, Маркиньос наравне с Барко – лучший игрок «Спартака». Какой он объем дает, сколько накрывает, сколько рывковой работы делает! Сегодня заменили Рябчука, бразилец опустился ниже. И к нему вопросов вообще нет! Правда, смущает одна вещь в игре левых вингеров и крайних защитников москвичей.

– Какая?

– Имею в виду и Маркиньоса, и Солари. У всех одно движение: под правую ногу и подача. То же самое, кстати, можно было наблюдать и на другом фланге. Под левую и навес... Но всех уже давно прочитали, понимаете? Читают и постоянно накрывают. Поэтому где-то нужно уже и разнообразить свой арсенал. Действовать похитрее: убрать под себя, сыграть в «стенку». Вот Барко пару раз забегал за Маркиньоса, предлагал себя. Раньше этого не было, а сегодня бросилось в глаза. Положительный момент.

– Гарсия, за которого «Спартак» заплатил почти 20 миллионов евро, пока совсем не убеждает?

– Это опять вопрос адаптации. Совсем новый для него и Солари чемпионат. Тяжелый, жесткий. Да еще и по такой погоде... С другой стороны, сейчас у Гарсии появится больше игрового времени. Надо забивать! Ведь, как понимаю, Угальде, к сожалению, выбыл недели на три. Вроде дернул мышцу... Так что, надеюсь, в следующем туре Ливай принесет «Спартаку» конкретную пользу. Хотя именно сегодняшний матч с Махачкалой был важнейшим на данном отрезке.