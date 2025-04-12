Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Динамо» потеряло очки в матче с «Пари НН» (1:1) и рискует выбыть из топ-5

РПЛ. «Динамо» потеряло очки в матче с «Пари НН» (1:1) и рискует выбыть из топ-5

Сегодня, 16:31
7

«Динамо» не смогло победить «Пари НН» в 24-м туре чемпионата России.

Команда Марцела Лички сыграла вничью в Нижнем Новгороде со счетом 1:1.

На гол Александра Трошечкина ответил Ярослав Гладышев. На 99-й минуте Тиаго Весино не реализовал пенальти.

Динамовцы остались на четвертом месте в таблице РПЛ с перспективой выбыть из топ-5. Их уже сегодня может обойти «Локомотив».

«Пари НН» продолжает находиться в зоне стыков.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Трошечкин, 59; 1:1 – Гладышев, 71.

Незабитый пенальти: Весино, 90+9 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Обзор матча «Пари НН» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео) 1
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Динамо»: 12 апреля
«Пари НН» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Пари НН
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1744465141
..."И всё!"(с)...
Ответить
Цугундeр
1744465177
Кесарю-кесарево. Лунёву- звёздочку на погон. Гончаренко- менять коробку -автомат на механику. Ноги трясутся. Можно и до Беларуси не доехать. В целом-весело. НаНайцы пели как могли.
Ответить
волчарик
1744465241
Ну как можно ставить такие пенальти? Мяч конечно в руку попал ,но ведь не было даже возможности удара.Это чистая халява и не совершенство правил, зачем вар?
Ответить
АЛЕКС 58
1744465350
В конце игры Нижний пожалел динамиков
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1744465355
А чего дает топ-5?))). Еврокубков нет, в статистику только медали идут. Лунев красавчик, спас от поражения команду
Ответить
Боцман59rus
1744465359
< это ПариНН не смог победить, а Динамо отскочило, по причине того, что пенальти пробивал такой же кривоногий как и Медина
Ответить
Garrincha58
1744465380
как всегда Динамо-ямо
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Динамо» потеряло очки в матче с «Пари НН» (1:1) и рискует выбыть из топ-5
16:31
7
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (5:2), отыгравшись с 0:2
16:28
1
Раскрыта степень серьезности травм Угальде и Литвинова
16:16
3
Три игрока близки к уходу из «Реала»
16:08
1
Быстров – о поражении «Спартака»: «Все закономерно! Ой, корюшка вкусная – вы отвлекаете»
15:47
4
«Барселона» определилась с ценой на Рафинью
15:40
1
Николич оценил победу ЦСКА над «Оренбургом»
15:33
1
Титов раскритиковал «Спартак»: «Вышли такие легкие пижончики»
15:25
7
ЦСКА повторил клубный рекорд 23-летней давности
15:17
2
Канчельскис – о поражении «Спартака»: «Ничего удивительного – будут бороться за третье-четвертое место»
15:09
5
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:31
1
Агент Сильянова отреагировал на новость об интересе «Спартака»
15:55
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Локомотив»: 12 апреля
15:52
2
Николич оценил победу ЦСКА над «Оренбургом»
15:33
1
Титов раскритиковал «Спартак»: «Вышли такие легкие пижончики»
15:25
7
ЦСКА повторил клубный рекорд 23-летней давности
15:17
2
Канчельскис – о поражении «Спартака»: «Ничего удивительного – будут бороться за третье-четвертое место»
15:09
5
Агаларов – о судействе в матче со «Спартаком»: «Нам не привыкать»
14:50
3
Слишкович прокомментировал поражение «Оренбурга» от ЦСКА
14:41
«Спартак» рассматривает двух российских фланговых защитников
14:32
11
Прогноз Канчельскиса на матч «Зенит» – «Краснодар»
14:06
16
РПЛ. ЦСКА обыграл «Оренбург» (2:0) и догнал «Спартак»
13:57
25
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
13:57
Непомнящий: «Получается, не так уж высок уровень «Спартака»
13:36
4
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Динамо»: 12 апреля
13:26
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему вратарю Магомедову пришлось бежать за автобусом после победы над «Спартаком»
13:13
6
Заявление «Фратрии» о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
12:38
20
В «Динамо Мх» рассказали о премиальных за победу над «Спартаком»
12:16
5
Почетный президент РФС не поедет на конгресс ФИФА в Парагвай: известна причина
11:54
4
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
11:49
3
Каррера одним словом охарактеризовал поражение «Спартака» от «Динамо Мх»
11:39
13
Медина повторил антирекорд Тихонова в «Спартаке»
11:28
4
Радимов – о бывшем одноклубнике по «Зениту»: «Это будет тренер топ-уровня»
10:59
14
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – ЦСКА: 12 апреля
10:56
4
Тикнизян летом выберет между тремя вариантами продолжения карьеры
10:32
5
Бабич ответил, как травма Угальде повлияет на чемпионские перспективы «Спартака»
09:58
17
Где смотреть матч «Химки» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 13 апреля 2025
09:54
Где смотреть матч «Зенит» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 13 апреля 2025
09:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 