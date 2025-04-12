РПЛ. «Динамо» потеряло очки в матче с «Пари НН» (1:1) и рискует выбыть из топ-5

«Динамо» не смогло победить «Пари НН» в 24-м туре чемпионата России.

Команда Марцела Лички сыграла вничью в Нижнем Новгороде со счетом 1:1.

На гол Александра Трошечкина ответил Ярослав Гладышев. На 99-й минуте Тиаго Весино не реализовал пенальти.

Динамовцы остались на четвертом месте в таблице РПЛ с перспективой выбыть из топ-5. Их уже сегодня может обойти «Локомотив».

«Пари НН» продолжает находиться в зоне стыков.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Трошечкин, 59; 1:1 – Гладышев, 71.

Незабитый пенальти: Весино, 90+9 – нет.

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