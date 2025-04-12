Личка прокомментировал ничью «Динамо» с «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после игры с «Пари НН». Московская команда сыграла в 24-м туре РПЛ вничью со счетом 1:1.

«Сыграли два разных тайма: первый был более медленный, без агрессии, без остроты в атаке. Поэтому в перерыве сделал тактическую замену – поменял Смелова на Нгамалe. Во втором тайме было уже лучше. Мы играли не так хорошо, забрали лишь очко. Но внутри меня сейчас тоска.

Будет ли сделан сейчас акцент на матчи в Кубке России? Нет, каждая игра всегда важна. Отрыв от лидирующих команд в РПЛ большой, но нужно бороться в каждой игре, как будто она последняя для тебя», – сказал Личка.