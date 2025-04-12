Глушаков объяснил поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ с «Динамо Мх».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Проигрывать в чемпионском сезоне можно. Но так можно сыграть одну игру и не на финишной прямой. Мы в чемпионский сезон проигрывали 0:4 «Ростову». Но нужно уметь реабилитироваться.

Почему-то знал, что «Спартак» обыграет «Зенит», но потеряет очки с «Ахматом» и «Динамо». После «Зенита» красно-белые выплеснули все эмоции.

Им надо выигрывать через характер и через не могу – иначе не пройдет», – сказал Глушаков.