«Я в экстазе»: Генич чуть не получил оргазм от матча РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич признался, что получил невероятные эмоции от игры «Спартака» с махачкалинским «Динамо». Московский клуб проиграл на своем поле со счетом 1:2.

«Я фанат РПЛ. Вот просто обожаю наш чемпионат. Я в экстазе! Практически до оргазма довели. Не потому, что «Спартак» проиграл или Махачкала выиграла. А просто какие эмоции. Насколько все непредсказуемо! Казалось, вообще нет у Махачкалы никаких шансов – «Спартак» на ходу, не реализовал шансы с «Ахматом», обыграл «Зенит» в драматичном матче, «Ростов», пусть и с удалением.

Ну 95 на 5 были шансы «Спартака» против Махачкалы. И вот так развивается, в первом тайме «Спартак» вообще не видно, Барко потерялся. «Спартак» растерян, а во втором – давит-давит. И, возможно, главный пенальти весны идет бить чувак, которого вообще могли из команды отправить, он был травмирован, а сейчас выходит и бьет в перекладину! Вообще, класс. Обожаю свою работу, такие матчи», – сказал Генич.