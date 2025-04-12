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  • Игрок махачкалинского «Динамо» объяснил, почему хочет перейти в «Спартак»

Игрок махачкалинского «Динамо» объяснил, почему хочет перейти в «Спартак»

Сегодня, 17:12
5

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о возможном переходе в «Спартак».

– Был ли интерес ко мне от «Спартака»? Были только слухи, со мной никто не разговаривал.

– Ты проводишь отличный сезон, наверняка, появляются мысли, что за тобой летом могут прийти клубы посерьезнее?

– Таких мыслей нет, но если придут, то пожалуйста – я всегда готов к разговору. Готов пойти на повышение, но вопрос в другом: готовы ли мне клубы доверить шанс?

– В какой клуб хотел бы перейти?

«Спартак» и «Краснодар». Это команды с историей. У «Краснодара» еще хорошая школа и академия. Галицкий вложил в клуб душу. Приезжал на их базу со сборной – все на космическом уровне. А «Спартак» – команда, которая всегда борется за что-то и держит высокий уровень.

– То есть слухи об интересе были тебе приятны?

– Я как-то стараюсь не обращать внимания на слухи – они сами собой возникают. Если будет конкретный разговор с ними, то буду очень рад.

  • Пальцев провел 22 матча в этом сезоне РПЛ.
  • Рыночная цена 23-летнего россиянина – 2 млн евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Пальцев Валентин
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Комментарии (5)
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СильныйМозг
1744467725
У Краснодара богатая история, от горшка 2 вершка называется.
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andrei-sarap-yandex
1744469806
по 13 легионеров в команде
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Интерес
1744470633
"Краснодар" с историей??? Работяга,ты клоун!
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NewLife
1744471105
Надо брать в Спартак. Сильянов и рядом не стоял)
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АЛЕКС 58
1744471259
Какая у магнита история? Какая академия,если играют легионеры как в Зените? Прогиб не защитан,Арутюнян лучше чёрного купит вместо тебя
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