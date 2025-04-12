Игрок махачкалинского «Динамо» объяснил, почему хочет перейти в «Спартак»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о возможном переходе в «Спартак».

– Был ли интерес ко мне от «Спартака»? Были только слухи, со мной никто не разговаривал.

– Ты проводишь отличный сезон, наверняка, появляются мысли, что за тобой летом могут прийти клубы посерьезнее?

– Таких мыслей нет, но если придут, то пожалуйста – я всегда готов к разговору. Готов пойти на повышение, но вопрос в другом: готовы ли мне клубы доверить шанс?

– В какой клуб хотел бы перейти?

– «Спартак» и «Краснодар». Это команды с историей. У «Краснодара» еще хорошая школа и академия. Галицкий вложил в клуб душу. Приезжал на их базу со сборной – все на космическом уровне. А «Спартак» – команда, которая всегда борется за что-то и держит высокий уровень.

– То есть слухи об интересе были тебе приятны?

– Я как-то стараюсь не обращать внимания на слухи – они сами собой возникают. Если будет конкретный разговор с ними, то буду очень рад.