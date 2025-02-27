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  • Моуринью жестко наказали за слова после дерби с «Галатасараем»

Моуринью жестко наказали за слова после дерби с «Галатасараем»

Сегодня, 22:31
3

Турецкая футбольная федерация вынесла решение по отстранению Жозе Моуринью по итогам игры с «Галатасараем»..

Главного тренера «Фенербахче» дисквалифицировали на четыре матча: два – за расизм, два – за оскорбительную фразу в адрес четвертого судьи.

  • В понедельник стамбульское дерби завершилось нулевой ничьей.
  • После матча «Галатасарай» обвинил португальского специалиста в расизме.
  • Клуб настаивает на возбуждении уголовного дела.
  • Моуринью на пресс-конференции сказал: «На скамейке соперника все прыгали как обезьяны».

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Источник: Sky TG 24
Турция. Суперлига Фенербахче Галатасарай Моуринью Жозе
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Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1740685263
На 4 игры за простую метафору?... Идиотизм.
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