Моуринью жестко наказали за слова после дерби с «Галатасараем»

Турецкая футбольная федерация вынесла решение по отстранению Жозе Моуринью по итогам игры с «Галатасараем»..
Главного тренера «Фенербахче» дисквалифицировали на четыре матча: два – за расизм, два – за оскорбительную фразу в адрес четвертого судьи.
- В понедельник стамбульское дерби завершилось нулевой ничьей.
- После матча «Галатасарай» обвинил португальского специалиста в расизме.
- Клуб настаивает на возбуждении уголовного дела.
- Моуринью на пресс-конференции сказал: «На скамейке соперника все прыгали как обезьяны».
Источник: Sky TG 24