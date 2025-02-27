Моуринью жестко наказали за слова после дерби с «Галатасараем»

Турецкая футбольная федерация вынесла решение по отстранению Жозе Моуринью по итогам игры с «Галатасараем»..

Главного тренера «Фенербахче» дисквалифицировали на четыре матча: два – за расизм, два – за оскорбительную фразу в адрес четвертого судьи.