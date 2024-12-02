02.12.2024, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
2-1-2-1-4
1
Сапутин
10
Жуниньо
55
Джордан
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Яцик
99
Вакула
9
Вокрри
28
Будковский
11
Горбач
22
Мичин
4-1-3-2
12
Кемкин
28
Полегенько
47
Педросо
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
27
Очеретко
8
Чачуа
37
Бруниньо
9
26
8
Дрышлюк
4
Эскинья
4
Эскинья
8
Дрышлюк
9
Вокрри
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Вокрри
11
Горбач
17
17
11
Горбач
9
9
Устименко
9
Устименко
9
27
Очеретко
10
10
27
Очеретко
Остались в запасе
Заря
Карпаты
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
20
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Z. Trontelj
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Яков Кинарейкин
ВР
44
Taras Sakiv
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
20
Алексей Гусев
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
22
Z. Trontelj
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
44
Taras Sakiv
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Заря - Карпаты
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Карпат», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»