01.12.2024, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-3-1
24
Онана
5
Далот
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
37
Мэйну
11
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
32
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
13
Ндиайе
8
Дукуре
19
Линдстрем
7
Макнил
9
Бету
3
Мазрауи
23
Шоу
23
Шоу
3
Мазрауи
4
де Лигт
5
Магуайр
5
Магуайр
4
де Лигт
8
Фернандеш
5
Угарте
5
Угарте
8
Фернандеш
37
Мэйну
7
Маунт
7
Маунт
37
Мэйну
5
Каземиро
49
Гарначо
49
Гарначо
5
Каземиро
6
Тарковски
15
О'Брайен
15
О'Брайен
6
Тарковски
15
Янг
22
Паттерсон
22
Паттерсон
15
Янг
5
Гуйе
5
Мангала
5
Мангала
5
Гуйе
19
Линдстрем
17
Харрисон
17
Харрисон
19
Линдстрем
9
Бету
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
9
Бету
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
2
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
12
Офсайды
3
2
Количество передач
619
408
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона», 13-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»