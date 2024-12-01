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  • «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 15:20
Манчестер Юнайтед
01.12.2024, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Эвертон
34' М. Рэшфорд 41' Д. Зиркзее 46' М. Рэшфорд 64' Д. Зиркзее
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
32
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
8
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Йеспер Линдстрем
АП
7
Дуайт Макнил
ЛВ
9
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Мэйсон Маунт
АП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Эвертон
12
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
5
Орель Мангала
ОП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
17
Джек Харрисон
ЛВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
5
Далот
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Каземиро
37
Мэйну
11
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
32
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
13
Ндиайе
8
Дукуре
19
Линдстрем
7
Макнил
9
Бету
3
Мазрауи
23
Шоу
23
Шоу
3
Мазрауи
4
де Лигт
5
Магуайр
5
Магуайр
4
де Лигт
8
Фернандеш
5
Угарте
5
Угарте
8
Фернандеш
37
Мэйну
7
Маунт
7
Маунт
37
Мэйну
5
Каземиро
49
Гарначо
49
Гарначо
5
Каземиро
6
Тарковски
15
О'Брайен
15
О'Брайен
6
Тарковски
15
Янг
22
Паттерсон
22
Паттерсон
15
Янг
5
Гуйе
5
Мангала
5
Мангала
5
Гуйе
19
Линдстрем
17
Харрисон
17
Харрисон
19
Линдстрем
9
Бету
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
9
Бету
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
2
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
12
12
Офсайды
3
2
Количество передач
619
408
Сейвы
2
1
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.73
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона», 13-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Юнайтед
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