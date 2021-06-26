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09.10.2016 21:42В Италии футболисту предъявили зеленую карточку. Черчесов поставил игрокам сборной «неуд». Дайджест событий дня«Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо в «Барселону». В итальянской Серии B впервые в истории футбола была показана зеленая карточка. Гарай мог перейти в европейский топ-клуб, но выбрал «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.12
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11.07.2016 10:00Вот и завершился чемпионат Европы, за которым мы наблюдали целый месяц. Сборная Португалии – заслуженный чемпион. Но кроме нее у турнира были и другие герои. «Бомбардир» рассказывает о главных событиях и людях Евро-2016. Даже для российской команды место нашлось.1
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06.07.2016 22:30Чемпионат Европы вернулся после двухдневного перерыва. В первом полуфинале Португалия выиграла у Уэльса и сыграет в решающем матче против победителя пары Германия – Франция. «Бомбардир» показывает все самое интересное.4
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06.07.2016 14:55Неоднозначный футбол в исполнении португальских звезд вывел пол-Европы из себя, но позволил команде Фернанду Сантуша добраться так далеко на турнире, где уже нет многих более именитых команд. «Бомбардир» рассказывает, почему к Португалии стоит поменять отношение.1
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