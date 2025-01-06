Экс-тренер «Динамо» – о вылете из РПЛ в 2016 году: «Очищение должно было произойти»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что предшествовало вылету команды из РПЛ по итогам сезона-2015/16.

– Почему вы решили вернуться в клуб в 2015 году?

– Было понятно, что ситуация в 2015 году была очень сложная. Она была близка к взрыву.

Клуб дорого покупал игроков, давал им огромные деньги, но все это делалось в кредит. Это и засасывало «Динамо» в яму.

Хорошо, что тогда клуб не вылетел во Вторую лигу после 2016 года.

– Вы понимали глубину этой ситуации?

– Я же взрослый человек. Я понимал, что у «Динамо» огромные долги. Но благодаря центральному совету и Владимиру Егоровичу Проничеву клуб остался на плаву, а не ушел в любительский футбол.

Ситуация доходила до того, что вечером я надеялся на один состав, а утром мне говорили, что один из футболистов уходит.

Сложилась ситуация, которая давила не только на меня, но и на игроков. Они видели, что один человек уехал, второй уехал, об этом шли разговоры в раздевалке.

Конечно, это не способствовало хорошей атмосфере. Но очищение должно было произойти. Если бы его не было, мы бы не видели сегодняшнюю команду.

– В 2016 году «Динамо» правда могло стать любительским клубом?

– У клуба было огромное количество долгов. Кто бы их закрыл? Такая же ситуация была в «Анжи». Когда футболисты получали непомерные деньги, которые не должны были получать. Когда в клубе было 30-40 футболистов.

Что тогда случилось с «Анжи»? Оно лопнуло и его до сих пор нет. То же самое могло произойти с «Динамо». Клуб мог прекратить существование, как «Анжи».

Но центральный совет минимизировал потери. В итоге долги вернули, с игроками расплатились. Теперь команда принадлежит ВТБ и прекрасно себя чувствует.

– Вылет – не худшее, что в итоге произошло с «Динамо»?

– Однозначно. Хотя это тоже не самое приятное явление. Но вылет в той ситуации – не самое страшное, что могло произойти. Я знал, на что иду, и был к этому готов.