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    • Экс-тренер «Динамо» – о вылете из РПЛ в 2016 году: «Очищение должно было произойти»

    Экс-тренер «Динамо» – о вылете из РПЛ в 2016 году: «Очищение должно было произойти»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что предшествовало вылету команды из РПЛ по итогам сезона-2015/16.

    – Почему вы решили вернуться в клуб в 2015 году?

    – Было понятно, что ситуация в 2015 году была очень сложная. Она была близка к взрыву.

    Клуб дорого покупал игроков, давал им огромные деньги, но все это делалось в кредит. Это и засасывало «Динамо» в яму.

    Хорошо, что тогда клуб не вылетел во Вторую лигу после 2016 года.

    – Вы понимали глубину этой ситуации?

    – Я же взрослый человек. Я понимал, что у «Динамо» огромные долги. Но благодаря центральному совету и Владимиру Егоровичу Проничеву клуб остался на плаву, а не ушел в любительский футбол.

    Ситуация доходила до того, что вечером я надеялся на один состав, а утром мне говорили, что один из футболистов уходит.

    Сложилась ситуация, которая давила не только на меня, но и на игроков. Они видели, что один человек уехал, второй уехал, об этом шли разговоры в раздевалке.

    Конечно, это не способствовало хорошей атмосфере. Но очищение должно было произойти. Если бы его не было, мы бы не видели сегодняшнюю команду.

    – В 2016 году «Динамо» правда могло стать любительским клубом?

    – У клуба было огромное количество долгов. Кто бы их закрыл? Такая же ситуация была в «Анжи». Когда футболисты получали непомерные деньги, которые не должны были получать. Когда в клубе было 30-40 футболистов.

    Что тогда случилось с «Анжи»? Оно лопнуло и его до сих пор нет. То же самое могло произойти с «Динамо». Клуб мог прекратить существование, как «Анжи».

    Но центральный совет минимизировал потери. В итоге долги вернули, с игроками расплатились. Теперь команда принадлежит ВТБ и прекрасно себя чувствует.

    – Вылет – не худшее, что в итоге произошло с «Динамо»?

    – Однозначно. Хотя это тоже не самое приятное явление. Но вылет в той ситуации – не самое страшное, что могло произойти. Я знал, на что иду, и был к этому готов.

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    Источник: Metaratings

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    06.01.2025 23:11
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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1736220578
    Спартаку не помешает очищение
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