Песьяков назвал лучших игроков РПЛ в первой части сезона

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков выбрал лучших футболистов чемпионата России по итогам 18 туров.

– Кого бы вы назвали лучшим игроком РПЛ по итогам первой половины сезона?

– Я бы выбрал своего коллегу. Пусть будет Латышонок. И вторым хотел бы назвать Станислава Агкацева.

Они были «котами в мешке», которые не сыграли ни сезона в РПЛ от звонка до звонка. Сейчас они подтверждают свой уровень. Ребятам большое уважение.