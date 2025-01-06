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    Песьяков назвал лучших игроков РПЛ в первой части сезона

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков выбрал лучших футболистов чемпионата России по итогам 18 туров.

    – Кого бы вы назвали лучшим игроком РПЛ по итогам первой половины сезона?

    – Я бы выбрал своего коллегу. Пусть будет Латышонок. И вторым хотел бы назвать Станислава Агкацева.

    Они были «котами в мешке», которые не сыграли ни сезона в РПЛ от звонка до звонка. Сейчас они подтверждают свой уровень. Ребятам большое уважение.

    • 22-летний Агкацев в этом сезоне пропустил 16 голов в 21 матче.
    • 26-летний Латышонок пропустил 9 мячей в 16 играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Кривая да нелёгкая
    1736190252
    А Угальда с баркой нет ? Как же так они же топы и за ними все клубы в гонке)
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