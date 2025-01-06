Песьяков назвал лучших игроков РПЛ в первой части сезона

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков выбрал лучших футболистов чемпионата России по итогам 18 туров.
– Кого бы вы назвали лучшим игроком РПЛ по итогам первой половины сезона?
– Я бы выбрал своего коллегу. Пусть будет Латышонок. И вторым хотел бы назвать Станислава Агкацева.
Они были «котами в мешке», которые не сыграли ни сезона в РПЛ от звонка до звонка. Сейчас они подтверждают свой уровень. Ребятам большое уважение.
- 22-летний Агкацев в этом сезоне пропустил 16 голов в 21 матче.
- 26-летний Латышонок пропустил 9 мячей в 16 играх.