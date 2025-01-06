Гурцкая высказался о вероятной продаже форварда «Спартака» Угальде

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о возможном уходе Манфреда Угальде из «Спартака».

«Много клубов, которые могут позариться на эту цену (опция на выход для Европы – 30 млн евро). Если он продолжит так играть до лета, у «Спартака» могут появиться предложения.

У Угальде достаточно неплохой кусок по статистике в Голландии, плюс подтвердится качество в России. Плюс достаточно неплохие матчи за сборную. Тридцатка эта никого не остановит.

История с Англией? Сегодня вряд ли, оплату невозможно сделать. Но у первых 10-12 клубов АПЛ есть дружественные клубы в Европы и через них взять его и заиграть на полгода возможно», – сказал Гурцкая.