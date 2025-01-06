Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Гурцкая высказался о вероятной продаже форварда «Спартака» Угальде

    Гурцкая высказался о вероятной продаже форварда «Спартака» Угальде

    Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о возможном уходе Манфреда Угальде из «Спартака».

    «Много клубов, которые могут позариться на эту цену (опция на выход для Европы – 30 млн евро). Если он продолжит так играть до лета, у «Спартака» могут появиться предложения.

    У Угальде достаточно неплохой кусок по статистике в Голландии, плюс подтвердится качество в России. Плюс достаточно неплохие матчи за сборную. Тридцатка эта никого не остановит.

    История с Англией? Сегодня вряд ли, оплату невозможно сделать. Но у первых 10-12 клубов АПЛ есть дружественные клубы в Европы и через них взять его и заиграть на полгода возможно», – сказал Гурцкая.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.
    • Сообщалось, что за форвардом следят 11 клубов АПЛ. Также он интересен «ПСЖ» и «Монако».

    Новости по теме
    Гурцкая объяснил, почему фанаты кричат «Зенит» – позор российского футбола» 6
    Гурцкая оценил заявление Аршавина о желании стать президентом «Зенита» 6
    Гурцкая высказался о назначении Кахигао в «Спартак»: «У него кровавые слезы начнутся» 16
    Источник: «Футбольный биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2025 22:44
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alefreddy
    1736193282
    все расписал а самого то спросили
    Ответить
    NewLife
    1736194480
    Это не твой товар, не твой уровень. Ты и ваши теле-интернет помойки можете только вякать, как моськи на слона.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1736196295
    Как же вы подз**бали. Оставьте Спартак в покое. Тут вон вендел, клава когти рвут, займитесь ими, дельфина надо в аренду пристроить. Бл*, а их только Спартак волнует
    Ответить
    Plyash
    1736196362
    Теперь каждая засранка,типа уродаТимура Гурцая,будет высказываться,прогнозы делать... А так хочется всех засранцев,спецов х@ёвых,на хрен послать.Захлебнитесь уже,провалитесь в бездну.
    Ответить
    VVM1964
    1736197372
    Очень много Гурцкой или Гурцкого, или Гурцкая - всей этой херни слишком много, лучше уж бабы голые )))...
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1736219529
    Пиар неликвида)
    Ответить
    zigbert
    1736221577
    Заголовок угрожающий а по сути нелепые доводы,слухи,сплетни. Цель конечно одна-дестабилизировать нахождение лидера Спартака в команде.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 