Гурцкая оценил заявление Аршавина о желании стать президентом «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поддержал стремление Андрея Аршавина занять пост президента «Зенита».

Бывший игрок сборной России сделал соответствующее заявление в конце декабря.

«Уверен, что он этого хотел бы. Хотелось бы, чтобы Аршавин до этого дошел пораньше. Но рано или поздно Андрей все равно к этому дойдет. Потихоньку его высказывания становятся похожими на (слова) чиновника. Растет парень.

Аршавин понимает, что овчинка спортивного директора ему будет маловата. Это управляемая должность. Может, когда-то он о ней и мечтал, но когда посмотрел, как это работает, сейчас это уже мало.

В мечтах Аршавин думает о должности президента или вице-президента клуба», – сказал Гурцкая.