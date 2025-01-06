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    • Гурцкая оценил заявление Аршавина о желании стать президентом «Зенита»

    Гурцкая оценил заявление Аршавина о желании стать президентом «Зенита»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая поддержал стремление Андрея Аршавина занять пост президента «Зенита».

    Бывший игрок сборной России сделал соответствующее заявление в конце декабря.

    «Уверен, что он этого хотел бы. Хотелось бы, чтобы Аршавин до этого дошел пораньше. Но рано или поздно Андрей все равно к этому дойдет. Потихоньку его высказывания становятся похожими на (слова) чиновника. Растет парень.

    Аршавин понимает, что овчинка спортивного директора ему будет маловата. Это управляемая должность. Может, когда-то он о ней и мечтал, но когда посмотрел, как это работает, сейчас это уже мало.

    В мечтах Аршавин думает о должности президента или вице-президента клуба», – сказал Гурцкая.

    • Сейчас Аршавин работает в «Зените» заместителем генерального директора по спортивному развитию.
    • Он занимается административной деятельностью в клубе с 2019 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:35
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1736189561
    ..."Съесть-то он съест, да кто ж ему даст"(с). Хотя, хрен его знает, по масти, вроде может и просочиться в кресло)...
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    DOCTOR PENALTY
    1736189947
    Только бы Дзюба его не подрезал.
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