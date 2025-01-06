Гурцкая высказался о назначении Кахигао в «Спартак»: «У него кровавые слезы начнутся»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Спартаку» не стоило сейчас приглашать Франсиса Кахигао на пост спортивного директора.

«Он работал в «Галатасарае», сделки которого огромнейшие, направленные на результат сию секунду.

Что для «Спартака» такой результат? Стать чемпионом? Для этого спортивный директор не нужен, этого мало.

Торговлю вести такой спортивный директор (не может) – нет такого товара, который бы привлек иностранный рынок – есть один-два игрока.

Что мешало вшить этого человека на аутсорсинг, чтобы он помог сделать одну-две сделки? Зачем нужен такой именитый директор, чтобы он *** [задолбал] этого тренера?

У него кровавые слезы начнутся, когда увидит игру некоторых игроков «Спартака». Он скажет, что их надо менять, и вся система рухнет. Чтобы сделать одну-две сделки, для чего им нужен спортивный директор?» – сказал Гурцкая.