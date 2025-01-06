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  • Гурцкая высказался о назначении Кахигао в «Спартак»: «У него кровавые слезы начнутся»

Гурцкая высказался о назначении Кахигао в «Спартак»: «У него кровавые слезы начнутся»

6 января 2025, 19:50
15

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Спартаку» не стоило сейчас приглашать Франсиса Кахигао на пост спортивного директора.

«Он работал в «Галатасарае», сделки которого огромнейшие, направленные на результат сию секунду.

Что для «Спартака» такой результат? Стать чемпионом? Для этого спортивный директор не нужен, этого мало.

Торговлю вести такой спортивный директор (не может) – нет такого товара, который бы привлек иностранный рынок – есть один-два игрока.

Что мешало вшить этого человека на аутсорсинг, чтобы он помог сделать одну-две сделки? Зачем нужен такой именитый директор, чтобы он *** [задолбал] этого тренера?

У него кровавые слезы начнутся, когда увидит игру некоторых игроков «Спартака». Он скажет, что их надо менять, и вся система рухнет. Чтобы сделать одну-две сделки, для чего им нужен спортивный директор?» – сказал Гурцкая.

  • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
  • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
  • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Гурцкая Тимур Кахигао Франсис
Комментарии (15)
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Каратель помойников
1736182574
Пора уже зажимать всяких футбольных агентов,чтобы кровавый понос у них начался
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bumer_moscow
1736183277
Тетя чья бы корова мычала.
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NewLife
1736184898
А для чего нужна Гурцкая ? Чтобы нести всякую ахинею, лишь бы про Спартак(
Ответить
ivany4
1736185009
Сколько можно объяснять этим дебилам-агентам, что Спартак перестраивает клуб, а не гонится за сию минутным результатом?! Такое впечатление, что если не скажет какую-нибудь чушь, то у него кровавый понос начнется.))
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Спартачище
1736185138
Каждый раз читая про тимурку вспоминаю старый тупой анекдот про бегемота и проститутку
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VVM1964
1736187853
Опоздал я с мыслью про "кровавый понос" - уже её озвучили ! ... )
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FIA2507
1736192919
Похоже, что Спартак сделал хороший выбор, раз все эти сраные селюки и гурцкии запаниковали!
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odessakmv
1736246650
быстро гурская понял, что его от кормушки отстранили
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