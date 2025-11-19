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Бразилия. Серия А
Команды
Витория
Новости
€ 35 млн
Витория - новости команды
Сальвадор
Бразилия. Серия А
Стадион:
Баррадан
Сайт:
http://www.ecvitoria.com.br/site/capa/default.jsp
Тренер:
Жаир Вентура
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Мирассол» – «Витория»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Бразилии 2026
12 сентября
«Витория» – «Гремио»: кто победит в матче 26-го тура чемпионата Бразилии 2026
7 сентября
«Атлетико Минейро» – «Витория»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
«Витория» – «Баия»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
22 августа
«Витория» – «Ботафого»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
16 августа
«Фламенго» – «Витория»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Ремо» – «Витория»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
26 июля
«Ботафого» – «Витория»: кто победит в матче 4 тура Серии A 2026
23 июля
«Витория» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026
16 июля
«Витория» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.90
22 мая
«Флуминенсе» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.97
9 мая
«Атлетико Паранаэнсе» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
26 апреля
«Крузейро» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 2.07
1 апреля
«Витория» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 23 марта 2026 с коэффициентом 2.6
22 марта
«Гремио» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 1.85
19 марта
«Палмейрас» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 20 ноября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.11.19 09:10
«Витория» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.31 09:04
«Витория» – «Жувентуде»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.15 20:20
Дивеев назвал самого мерзкого форварда – это бывший спартаковец
2025.07.30 15:56
16
«Витория» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.80
2025.07.19 09:41
«Ботафого» – «Витория»: прогноз на матч 17 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:31
Прогноз на точный счeт матча «Ботафого» – «Витория»: 17 июля 2025
2025.07.16 10:01
Прогноз на точный счeт матча «Витория» – «Крузейро»: Бразилия. Высшая лига, 13 июня 2025 года
2025.06.12 10:46
Прогноз на точный счeт матча «Витория» – «Сантос»: Серия A, 26 мая 2025
2025.05.25 11:03
Прогноз на точный счeт матча «Баия» – «Витория»: Серия A, 18 мая 2025
2025.05.17 14:23
Прогноз на точный счет матча «Витория» – «Васко да Гама»: Бразилия Серия A, 11 мая 2025
2025.05.10 14:01
«Витория» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2025 с коэффициентом 2.15
2025.04.27 09:44
«Флуминенсе» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.04.20 09:48
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ЦСКА объявил о трансфере бразильского форварда за 4,2 миллиона
2025.02.17 19:53
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Алеррандро вскоре присоединится к ЦСКА
2025.02.16 21:04
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