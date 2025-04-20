21 апреля 2025 года на стадионе «Маракана» в рамках 5-го тура Бразильской Сери А встретятся «Флуминенсе» и «Витория». Для обеих команд этот матч имеет важное значение: «Флуминенсе» стремится закрепиться в верхней части таблицы, а «Витория» борется за выживание, пытаясь улучшить своe положение.

«Флуминенсе»

После 4 туров «Флуминенсе» набрал 9 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. В последних играх команда показывает отличные результаты, одержав 3 победы подряд. В последних 5 играх «Флуминенсе» забил 11 голов и пропустил только 1. «Флуминенсе» обладает одной из лучших оборон в лиге, пропуская в среднем 0.20 гола за игру в последних матчах.

Главной атакующей силой команды является Серхио Кордова, лучший бомбардир с 9 голами в 32 матчах. На фоне отличных атакующих действий и надeжной обороны, команда готова продолжить свою победную серию в этом матче.

«Витория»

«Витория» в свою очередь набрал 4 очка после 4 туров и занимает 15-е место в таблице. Команда не может выиграть в 5 последних выездных матчах, что создаeт дополнительное давление на игроков. В последних 5 играх «Витория» забивает 6 голов, но и пропускает 6, что говорит о средней результативности в атаке и обороне.

Лучший бомбардир команды – Сонер Айдогду, который забил 8 голов в 26 матчах. Несмотря на проблемы в гостевых матчах, «Витория» не проигрывает в 3 последних играх, что даeт определeнную надежду на хорошую игру в предстоящем дерби.

Факты о командах:

«Флуминенсе»

Занимает 3-е место с 9 очками после 4 туров.

В последних 5 играх забивает 11 голов и пропускает 1.

В последних 3 играх команда одержала победу.

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру в последних 5 матчах.

«Витория»

Занимает 15-е место с 4 очками после 4 туров.

В последних 5 играх забивает 6 голов и пропускает 6.

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи 15% (2) 46% (6) 38% (5) 15 Забитых мячей 19 1.15 В среднем за матч 1.46 2:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 5 тур Флуминенсе 1 : 1 Витория Бразилия. Серия А, 31 тур Витория 2 : 1 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 12 тур Флуминенсе 0 : 1 Витория Бразилия. Серия А, 23 тур Флуминенсе 0 : 0 Витория Бразилия. Серия А, 4 тур Витория 1 : 2 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 23 тур Витория 2 : 2 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 4 тур Флуминенсе 2 : 1 Витория Бразилия. Серия А, 33 тур Флуминенсе 2 : 2 Витория Бразилия. Серия А, 14 тур Витория 0 : 0 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 22 тур Витория 3 : 1 Флуминенсе Бразилия. Серия А, 3 тур Флуминенсе 1 : 2 Витория Бразилия. Серия А, 31 тур Флуминенсе 2 : 3 Витория Бразилия. Серия А, 12 тур Витория 1 : 1 Флуминенсе

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Витория»

«Флуминенсе» выглядит фаворитом встречи, особенно с учeтом их сильной обороны и хорошей атакующей линии. В то время как «Витория» продолжает сталкиваться с трудностями в гостевых матчах, «Флуминенсе» уверен в своих силах и будет стремиться к победе, чтобы укрепить свою позицию в верхней части турнирной таблицы.

«Витория» может забить, учитывая их атакующую способность, но маловероятно, что они смогут остановить «Флуминенсе», который находится в отличной форме и играет дома.

Рекомендации для ставок: