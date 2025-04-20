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«Флуминенсе» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

20 апреля 2025 9:35
Флуминенсе - Витория
21 апр. 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 5 тур
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2.0
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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21 апреля 2025 года на стадионе «Маракана» в рамках 5-го тура Бразильской Сери А встретятся «Флуминенсе» и «Витория». Для обеих команд этот матч имеет важное значение: «Флуминенсе» стремится закрепиться в верхней части таблицы, а «Витория» борется за выживание, пытаясь улучшить своe положение.

«Флуминенсе»

После 4 туров «Флуминенсе» набрал 9 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. В последних играх команда показывает отличные результаты, одержав 3 победы подряд. В последних 5 играх «Флуминенсе» забил 11 голов и пропустил только 1. «Флуминенсе» обладает одной из лучших оборон в лиге, пропуская в среднем 0.20 гола за игру в последних матчах.

Главной атакующей силой команды является Серхио Кордова, лучший бомбардир с 9 голами в 32 матчах. На фоне отличных атакующих действий и надeжной обороны, команда готова продолжить свою победную серию в этом матче.

«Витория»

«Витория» в свою очередь набрал 4 очка после 4 туров и занимает 15-е место в таблице. Команда не может выиграть в 5 последних выездных матчах, что создаeт дополнительное давление на игроков. В последних 5 играх «Витория» забивает 6 голов, но и пропускает 6, что говорит о средней результативности в атаке и обороне.

Лучший бомбардир команды – Сонер Айдогду, который забил 8 голов в 26 матчах. Несмотря на проблемы в гостевых матчах, «Витория» не проигрывает в 3 последних играх, что даeт определeнную надежду на хорошую игру в предстоящем дерби.

Факты о командах:

«Флуминенсе»

  • Занимает 3-е место с 9 очками после 4 туров.
  • В последних 5 играх забивает 11 голов и пропускает 1.
  • В последних 3 играх команда одержала победу.
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру в последних 5 матчах.

«Витория»

  • Занимает 15-е место с 4 очками после 4 туров.
  • В последних 5 играх забивает 6 голов и пропускает 6.
  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи
15% (2)
46% (6)
38% (5)
15
Забитых мячей
19
1.15
В среднем за матч
1.46
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
1 : 1
21.04.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 31 тур
Витория
2 : 1
26.10.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.06.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
0 : 0
07.09.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 4 тур
Витория
1 : 2
06.05.2018
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
2 : 2
10.09.2017
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Флуминенсе
2 : 1
04.06.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 2
29.10.2016
Витория
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
0 : 0
11.07.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Витория
3 : 1
18.09.2014
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 2
04.05.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
2 : 3
28.10.2013
Витория
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
1 : 1
08.08.2013
Флуминенсе
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Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Витория»

«Флуминенсе» выглядит фаворитом встречи, особенно с учeтом их сильной обороны и хорошей атакующей линии. В то время как «Витория» продолжает сталкиваться с трудностями в гостевых матчах, «Флуминенсе» уверен в своих силах и будет стремиться к победе, чтобы укрепить свою позицию в верхней части турнирной таблицы.

«Витория» может забить, учитывая их атакующую способность, но маловероятно, что они смогут остановить «Флуминенсе», который находится в отличной форме и играет дома.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Флуминенсе» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Флуминенсе» больше 1.5 – коэффициент 2.05

2.0
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Витория Флуминенсе
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