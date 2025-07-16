Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз на точный счёт матча «Ботафого» – «Витория»: 17 июля 2025

16 июля 2025 10:29
Ботафого - Витория
17 июл. 2025, четверг 03:30 | Бразилия. Серия А, 14 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Ботафого»
Сделать ставку

17 июля на стадионе Энженьян состоится матч 14-го тура Бразильской Серии A, в котором встретятся «Ботафого» и «Витория». Команды находятся в разных ситуациях в турнирной таблице, и «Ботафого» будет фаворитом этой встречи, но «Витория» не будет сдаваться без борьбы. «Ботафого» продемонстрировал отличные результаты в последних играх, в то время как «Витория» находится в сложной ситуации, проигрывая в последних матчах и не показывая стабильной игры.

«Ботафого»

После 12 туров «Ботафого» занимает 6-е место с 21 очком. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 3, что показывает сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне. В последних трех матчах команда одержала победы, что говорит о высоком моральном духе. «Ботафого» выигрывает дома, не проигрывая в последних 7 матчах на своeм стадионе. Артур, лучший бомбардир команды с 4 голами, будет стремиться продлить свою серию результативных выступлений. В этом матче «Ботафого» имеет все шансы на победу, несмотря на возможное сопротивление со стороны «Витории».

«Витория»

«Витория» набрала 11 очков в 13 матчах и занимает 18-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила лишь 2 гола, пропустив 6, что свидетельствует о проблемах как в атаке, так и в обороне. В последних 4 матчах команда не может одержать победу, что усугубляет еe положение. В последних играх «Витория» забивает в среднем 0.4 гола за матч и пропускает 1.2 гола, что делает еe уязвимой перед сильными соперниками, такими как «Ботафого». На выезде команда не может похвастаться хорошими результатами, и в предстоящем матче им будет очень сложно противостоять атакующему потенциалу «Ботафого».

Факты о командах

«Ботафого»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за матч, пропускает 0.60
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 7 последних домашних играх
  • Сильная форма в атаке и стабильная оборона

«Витория»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч, пропускает 1.2
  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Проблемы в атаке и обороне, особенно на выезде
  • Забивает в 6 последних матчах, но не может реализовать свою атакующую мощь

Личные встречи
33% (4)
42% (5)
25% (3)
17
Забитых мячей
15
1.42
В среднем за матч
1.25
4:3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
0 : 1
12.07.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
3 : 4
24.09.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 7 тур
Ботафого
1 : 1
27.05.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
2 : 3
01.10.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 7 тур
Витория
2 : 2
15.06.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
0 : 1
19.09.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 7 тур
Ботафого
1 : 1
12.06.2016
Витория
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
2 : 1
04.10.2014
Ботафого
Бразилия. Серия А, 7 тур
Ботафого
1 : 1
26.05.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 29 тур
Витория
1 : 0
18.10.2013
Ботафого
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
2 : 0
02.08.2013
Витория
Показать все

Прогноз на матч

«Ботафого» подходит к этому матчу в отличной форме, особенно дома, где они не проигрывают в последних играх. В отличие от «Витории», которая не может стабильно выступать и имеет проблемы в атаке, «Ботафого» будет играть агрессивно и контролировать игру. Ожидается, что «Ботафого» создаст несколько голевых моментов и возьмeт три очка. Однако «Витория» тоже может забить один гол, так как у неe есть моменты в атаке, но в целом они не смогут противостоять «Ботафого» на его поле.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Ботафого»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Ботафого» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.95

6.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Ботафого»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Витория Ботафого
Другие прогнозы
16.07.2025
21:45
6.00
Лига чемпионов, 1 раунд
Линфилд - Шелбурн
Точный счёт 2:1 в пользу «Линфилда»
16.07.2025
21:45
5.50
Лига чемпионов, 1 раунд
Динамо Мн - Лудогорец
Точный счёт 1:1
16.07.2025
21:45
1.85
Лига чемпионов, 1 раунд
Динамо Мн - Лудогорец
Ставка на тотал меньше 2.5
16.07.2025
21:45
1.75
Лига чемпионов, 1 раунд
Линфилд - Шелбурн
Ставка на обе забьют
17.07.2025
01:00
6.50
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас - Мирассол
Точный счёт 2:1 в пользу «Палмейраса»
17.07.2025
01:30
6.20
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара - Коринтианс
Точный счёт 3:1 в пользу «Сеары»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 