Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Витория» – «Сантос»: Серия A, 26 мая 2025

25 мая 2025 11:23
Витория - Сантос
26 мая 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 10 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 1:1
Сделать ставку

26 мая на стадионе «Estádio Manoel Barradas» в рамках 10-го тура Серии A сразятся два клуба, стремящихся выбраться из нижней части турнирной таблицы. «Витория» набрала 9 очков в 9 турах и пока балансирует над зоной вылета, в то время как «Сантос» с 5 очками уверенно занимает 19-е место и остро нуждается в победах. Обе команды испытывают трудности в атаке, но имеют свои отличительные черты в организации обороны.

«Витория»

Команда провела неплохую серию игр, особенно на своeм поле. Из последних пяти встреч в чемпионате «Витория» забила 5 мячей, показывая средний показатель – ровно 1 гол за игру. Защита допускает немного – те же 5 пропущенных в последних 5 турах, но этого оказывается недостаточно для стабильного набора очков. Ключевым активом остаeтся игра дома: победа над «Васко да Гамой» и ничья в международном матче с «Дефенса и Хустисия» – тому подтверждение.Команда демонстрирует волю к борьбе, особенно после уверенной игры в Кубке Южной Америки против «Серро Ларго». Однако не хватает стабильности в завершении атак и вариативности в центре поля.

«Сантос»

Форма «Сантоса» вызывает тревогу: 7 матчей без побед, только 1 забитый мяч за последние 5 игр в чемпионате. Несмотря на это, команда демонстрирует надeжность в защите – всего 3 пропущенных гола за этот же отрезок. Голкипер и оборонительная линия действуют организованно, но в атаке отсутствует креатив и агрессия.Гильерме остаeтся лучшим бомбардиром, но его результативность практически не сказывается на текущих результатах команды. В последних играх «Сантос» часто полагается на удержание счета и надежду на минимальные шансы в контратаках.

Факты о командах:

«Витория»

  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке и столько же в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах

«Сантос»

  • Не выигрывает 7 матчей подряд
  • В среднем 0.20 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в 4 последних матчах

Личные встречи
10% (1)
10% (1)
80% (8)
11
Забитых мячей
22
1.1
В среднем за матч
2.2
2:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
0 : 1
06.10.2018
Сантос
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
5 : 2
03.06.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 28 тур
Сантос
2 : 2
17.10.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 9 тур
Витория
0 : 2
22.06.2017
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сантос
3 : 2
18.11.2016
Витория
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
2 : 3
25.07.2016
Сантос
Бразилия. Серия А, 38 тур
Витория
0 : 1
07.12.2014
Сантос
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сантос
3 : 1
07.09.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 0
17.11.2013
Сантос
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
2 : 0
25.08.2013
Витория
Показать все

Прогноз на матч «Витория» – «Сантос»

Матч обещает быть плотным и малорезультативным. Обе команды слабо действуют впереди, но имеют определeнную устойчивость в обороне. «Сантос» старается играть от обороны и рассчитывать на ошибку соперника. «Витория» при поддержке домашней публики имеет шанс навязать свою игру и забить как минимум один мяч, но и «Сантос» способен зацепиться.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65

6.50
Точный счёт 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Сантос Витория
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 2
6.50
Турция. Суперлига, 37 тур
Бешикташ - Ризеспор
Точный счёт 3:1 в пользу «Бешикташа»
Матч завершен
2 : 0
6.10
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 1
8.20
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Точный счёт 2:2
Матч завершен
0 : 1
6.30
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ньюкасл - Эвертон
Точный счёт 2:1 в пользу «Ньюкасла»
Матч завершен
1 : 2
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Туран - Тобол
Точный счёт 0:2 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 