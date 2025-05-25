26 мая на стадионе «Estádio Manoel Barradas» в рамках 10-го тура Серии A сразятся два клуба, стремящихся выбраться из нижней части турнирной таблицы. «Витория» набрала 9 очков в 9 турах и пока балансирует над зоной вылета, в то время как «Сантос» с 5 очками уверенно занимает 19-е место и остро нуждается в победах. Обе команды испытывают трудности в атаке, но имеют свои отличительные черты в организации обороны.

«Витория»

Команда провела неплохую серию игр, особенно на своeм поле. Из последних пяти встреч в чемпионате «Витория» забила 5 мячей, показывая средний показатель – ровно 1 гол за игру. Защита допускает немного – те же 5 пропущенных в последних 5 турах, но этого оказывается недостаточно для стабильного набора очков. Ключевым активом остаeтся игра дома: победа над «Васко да Гамой» и ничья в международном матче с «Дефенса и Хустисия» – тому подтверждение.Команда демонстрирует волю к борьбе, особенно после уверенной игры в Кубке Южной Америки против «Серро Ларго». Однако не хватает стабильности в завершении атак и вариативности в центре поля.

«Сантос»

Форма «Сантоса» вызывает тревогу: 7 матчей без побед, только 1 забитый мяч за последние 5 игр в чемпионате. Несмотря на это, команда демонстрирует надeжность в защите – всего 3 пропущенных гола за этот же отрезок. Голкипер и оборонительная линия действуют организованно, но в атаке отсутствует креатив и агрессия.Гильерме остаeтся лучшим бомбардиром, но его результативность практически не сказывается на текущих результатах команды. В последних играх «Сантос» часто полагается на удержание счета и надежду на минимальные шансы в контратаках.

Факты о командах:

«Витория»

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем 1.00 гола за матч в атаке и столько же в защите (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах

«Сантос»

Не выигрывает 7 матчей подряд

В среднем 0.20 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Забивает в 4 последних матчах

Личные встречи 10% (1) 10% (1) 80% (8) 11 Забитых мячей 22 1.1 В среднем за матч 2.2 2:0 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 28 тур Витория 0 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 9 тур Сантос 5 : 2 Витория Бразилия. Серия А, 28 тур Сантос 2 : 2 Витория Бразилия. Серия А, 9 тур Витория 0 : 2 Сантос Бразилия. Серия А, 35 тур Сантос 3 : 2 Витория Бразилия. Серия А, 16 тур Витория 2 : 3 Сантос Бразилия. Серия А, 38 тур Витория 0 : 1 Сантос Бразилия. Серия А, 19 тур Сантос 3 : 1 Витория Бразилия. Серия А, 35 тур Витория 2 : 0 Сантос Бразилия. Серия А, 16 тур Сантос 2 : 0 Витория

Прогноз на матч «Витория» – «Сантос»

Матч обещает быть плотным и малорезультативным. Обе команды слабо действуют впереди, но имеют определeнную устойчивость в обороне. «Сантос» старается играть от обороны и рассчитывать на ошибку соперника. «Витория» при поддержке домашней публики имеет шанс навязать свою игру и забить как минимум один мяч, но и «Сантос» способен зацепиться.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: