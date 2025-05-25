26 мая на стадионе «Estádio Manoel Barradas» в рамках 10-го тура Серии A сразятся два клуба, стремящихся выбраться из нижней части турнирной таблицы. «Витория» набрала 9 очков в 9 турах и пока балансирует над зоной вылета, в то время как «Сантос» с 5 очками уверенно занимает 19-е место и остро нуждается в победах. Обе команды испытывают трудности в атаке, но имеют свои отличительные черты в организации обороны.
«Витория»
Команда провела неплохую серию игр, особенно на своeм поле. Из последних пяти встреч в чемпионате «Витория» забила 5 мячей, показывая средний показатель – ровно 1 гол за игру. Защита допускает немного – те же 5 пропущенных в последних 5 турах, но этого оказывается недостаточно для стабильного набора очков. Ключевым активом остаeтся игра дома: победа над «Васко да Гамой» и ничья в международном матче с «Дефенса и Хустисия» – тому подтверждение.Команда демонстрирует волю к борьбе, особенно после уверенной игры в Кубке Южной Америки против «Серро Ларго». Однако не хватает стабильности в завершении атак и вариативности в центре поля.
«Сантос»
Форма «Сантоса» вызывает тревогу: 7 матчей без побед, только 1 забитый мяч за последние 5 игр в чемпионате. Несмотря на это, команда демонстрирует надeжность в защите – всего 3 пропущенных гола за этот же отрезок. Голкипер и оборонительная линия действуют организованно, но в атаке отсутствует креатив и агрессия.Гильерме остаeтся лучшим бомбардиром, но его результативность практически не сказывается на текущих результатах команды. В последних играх «Сантос» часто полагается на удержание счета и надежду на минимальные шансы в контратаках.
Факты о командах:
«Витория»
- Пропускает в 9 матчах подряд
- В среднем 1.00 гола за матч в атаке и столько же в защите (последние 5 игр)
- Забивает в 4 последних матчах
«Сантос»
- Не выигрывает 7 матчей подряд
- В среднем 0.20 гола за игру в последних 5 матчах
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- Забивает в 4 последних матчах
Прогноз на матч «Витория» – «Сантос»
Матч обещает быть плотным и малорезультативным. Обе команды слабо действуют впереди, но имеют определeнную устойчивость в обороне. «Сантос» старается играть от обороны и рассчитывать на ошибку соперника. «Витория» при поддержке домашней публики имеет шанс навязать свою игру и забить как минимум один мяч, но и «Сантос» способен зацепиться.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65