11 мая на стадионе Estádio Manoel Barradas состоится матч 8-го тура Бразильской Серии A между «Виторией» и «Васко да Гама». Обе команды находятся не в лучшей форме: хозяева с 6 очками занимают 18-е место и стремятся покинуть зону вылета, а гости с 7 очками идут на 14-й позиции и также пытаются найти стабильность. Матч обещает быть упорным и малорезультативным, так как обе команды испытывают сложности как в атаке, так и в обороне в последние недели.

«Витория»

«Витория» не может выиграть уже три тура подряд и демонстрирует нестабильные результаты. За последние 5 матчей команда забила всего 3 гола (0.6 за матч) и пропустила 5 (1.0 за игру). Особая проблема – слабая реализация моментов. Команда пропускает в каждом из последних 7 матчей чемпионата, но при этом на домашнем стадионе иногда демонстрирует собранность. Ключевая цель на матч – укрепить оборону и не дать сопернику забить быстрый гол.

«Васко да Гама»

У «Васко да Гама» также не всe гладко: команда не выигрывает 7 матчей подряд и забила всего 2 гола в последних 5 турах (0.4 за игру). В обороне дела немного лучше, но и здесь есть проблемы – 7 пропущенных мячей за те же 5 игр (1.4 за матч). Лидер атак Пабло Вехетти (14 голов в 23 матчах) не может вытащить команду в одиночку, и общий спад формы чувствуется. Гостевые матчи даются Васко тяжело, и результативность остаeтся крайне низкой.

Факты о командах:

«Витория»

Не выигрывает в 5 последних матчах.

Пропускает в 7 последних матчах.

В последних 5 матчах: 3 забитых и 5 пропущенных мячей.

«Васко да Гама»

Не выигрывает в 7 последних матчах.

Пропускает в 4 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 2 забитых и 7 пропущенных мячей.

Пабло Вехетти – 14 голов в 23 матчах.

Личные встречи 56% (5) 11% (1) 33% (3) 13 Забитых мячей 12 1.44 В среднем за матч 1.33 3:2 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 8 тур Витория 2 : 1 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 25 тур Витория 0 : 1 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 6 тур Васко да Гама 2 : 1 Витория Бразилия. Серия А, 24 тур Витория 1 : 0 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 5 тур Васко да Гама 2 : 3 Витория Бразилия. Серия А, 32 тур Васко да Гама 1 : 1 Витория Бразилия. Серия А, 13 тур Витория 1 : 4 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 22 тур Васко да Гама 1 : 2 Витория Бразилия. Серия А, 3 тур Витория 2 : 0 Васко да Гама

Прогноз на матч «Витория» – «Васко да Гама»

Матч двух кризисных команд с акцентом на оборону и минимальным числом голевых моментов. «Витория» будет полагаться на фактор домашнего поля, но «Васко» способен зацепиться хотя бы за ничью. Ожидаем низовой матч с осторожной игрой и минимальным преимуществом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Витории».

Рекомендованные ставки: