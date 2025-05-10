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Прогноз на точный счет матча «Витория» – «Васко да Гама»: Бразилия Серия A, 11 мая 2025

10 мая 2025 14:27
Витория - Васко да Гама
11 мая 2025, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 8 тур
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6.8
Точный счёт 1:0 в пользу «Витории»
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11 мая на стадионе Estádio Manoel Barradas состоится матч 8-го тура Бразильской Серии A между «Виторией» и «Васко да Гама». Обе команды находятся не в лучшей форме: хозяева с 6 очками занимают 18-е место и стремятся покинуть зону вылета, а гости с 7 очками идут на 14-й позиции и также пытаются найти стабильность. Матч обещает быть упорным и малорезультативным, так как обе команды испытывают сложности как в атаке, так и в обороне в последние недели.

«Витория»

«Витория» не может выиграть уже три тура подряд и демонстрирует нестабильные результаты. За последние 5 матчей команда забила всего 3 гола (0.6 за матч) и пропустила 5 (1.0 за игру). Особая проблема – слабая реализация моментов. Команда пропускает в каждом из последних 7 матчей чемпионата, но при этом на домашнем стадионе иногда демонстрирует собранность. Ключевая цель на матч – укрепить оборону и не дать сопернику забить быстрый гол.

«Васко да Гама»

У «Васко да Гама» также не всe гладко: команда не выигрывает 7 матчей подряд и забила всего 2 гола в последних 5 турах (0.4 за игру). В обороне дела немного лучше, но и здесь есть проблемы – 7 пропущенных мячей за те же 5 игр (1.4 за матч). Лидер атак Пабло Вехетти (14 голов в 23 матчах) не может вытащить команду в одиночку, и общий спад формы чувствуется. Гостевые матчи даются Васко тяжело, и результативность остаeтся крайне низкой.

Факты о командах:

«Витория»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Пропускает в 7 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 3 забитых и 5 пропущенных мячей.

«Васко да Гама»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах.
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 2 забитых и 7 пропущенных мячей.
  • Пабло Вехетти – 14 голов в 23 матчах.

Личные встречи
56% (5)
11% (1)
33% (3)
13
Забитых мячей
12
1.44
В среднем за матч
1.33
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
2 : 1
11.05.2025
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 25 тур
Витория
0 : 1
02.09.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 6 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.05.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
1 : 0
10.09.2018
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 3
13.05.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
1 : 1
06.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 13 тур
Витория
1 : 4
13.07.2017
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 22 тур
Васко да Гама
1 : 2
19.09.2013
Витория
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 0
02.06.2013
Васко да Гама
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Прогноз на матч «Витория» – «Васко да Гама»

Матч двух кризисных команд с акцентом на оборону и минимальным числом голевых моментов. «Витория» будет полагаться на фактор домашнего поля, но «Васко» способен зацепиться хотя бы за ничью. Ожидаем низовой матч с осторожной игрой и минимальным преимуществом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Витории».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Витории» – коэффициент 6.80
  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Победа «Витории» – коэффициент 2.30

6.8
Точный счёт 1:0 в пользу «Витории»
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Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Васко да Гама Витория
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