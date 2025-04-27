28 апреля на стадионе Estádio Manoel Barradas пройдет матч 6-го тура чемпионата Бразилии между командами, находящимися в нижней части турнирной таблицы – «Виторией» и «Гремио». Оба коллектива нуждаются в победе, чтобы покинуть зону вылета, и каждая ошибка может стоить дорого. Игра обещает быть нервной и насыщенной борьбой за инициативу.

«Витория»

«Витория» после 5 туров имеет на счету 5 очков и занимает 17-е место. В последних 5 матчах команда забила 5 голов и пропустила также 5, показывая сбалансированную, но не слишком эффективную игру. Позитивный момент для команды – серия из трeх матчей без поражений в чемпионате. Команда стабильно забивает в четырех последних встречах, однако оборона остается слабым местом – в каждом из последних пяти матчей «Витория» обязательно пропускала. Физическая форма после участия в матчах Кубка Судамерикана вызывает вопросы.

«Гремио»

«Гремио» с 4 очками занимает 19-ю строчку и переживает сложный отрезок сезона. Команда не может победить в 4 матчах Серии A подряд, при этом забила 6 голов и пропустила 9. Лидером атак остаeтся Мартин Брэйтуэйт с 9 голами в 16 матчах, однако даже его результативность пока не спасает «Гремио» от проблем в обороне. Команда пропускает в 13 матчах кряду, что говорит о системных проблемах в защите. Также «Гремио» проиграл 6 последних выездных матчей в чемпионате, что делает их позиции в предстоящем матче крайне шаткими.

Факты о командах

«Витория»

Не проигрывает в 3 последних матчах Серии A.

Забивает в 4 матчах подряд в чемпионате.

Пропускает в 5 последних матчах.

Средние показатели: 1.0 гола забито и 1.0 гола пропущено за матч.

«Гремио»

Не выигрывает в 4 матчах подряд в Серии A.

Пропускает в 13 матчах подряд в чемпионате.

Забивает в 3 последних матчах.

Средние показатели: 1.2 гола забито и 1.8 гола пропущено за матч.

Личные встречи 17% (2) 33% (4) 50% (6) 7 Забитых мячей 16 0.58 В среднем за матч 1.33 2:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 37 тур Витория 1 : 1 Гремио Бразилия. Серия А, 18 тур Гремио 2 : 0 Витория Бразилия. Серия А, 37 тур Витория 0 : 0 Гремио Бразилия. Серия А, 18 тур Гремио 4 : 0 Витория Бразилия. Серия А, 34 тур Гремио 1 : 1 Витория Бразилия. Серия А, 15 тур Витория 1 : 3 Гремио Бразилия. Серия А, 29 тур Витория 0 : 1 Гремио Бразилия. Серия А, 10 тур Гремио 1 : 2 Витория Бразилия. Серия А, 32 тур Гремио 1 : 0 Витория Бразилия. Серия А, 13 тур Витория 2 : 1 Гремио Бразилия. Серия А, 23 тур Витория 0 : 0 Гремио Бразилия. Серия А, 4 тур Гремио 1 : 0 Витория

Прогноз на матч «Витория» – «Гремио»

И «Витория», и «Гремио» находятся в кризисе, но хозяева выглядят немного предпочтительнее благодаря более уверенной форме в последних матчах. Оборона гостей остаeтся слабым местом, и на фоне давления результата можно ожидать открытого футбола с голами с обеих сторон. Учитывая статистику последних игр, стоит ожидать обмен забитыми мячами и как минимум один гол от «Витории», которая показывает боевитость дома. При этом рисковать ставкой на чистую победу хозяев стоит с осторожностью – ничейный исход также вероятен.

Рекомендации для ставок: