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«Витория» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2025 с коэффициентом 2.15

27 апреля 2025 9:32
Витория - Гремио
28 апр. 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 6 тур
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2.15
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
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28 апреля на стадионе Estádio Manoel Barradas пройдет матч 6-го тура чемпионата Бразилии между командами, находящимися в нижней части турнирной таблицы – «Виторией» и «Гремио». Оба коллектива нуждаются в победе, чтобы покинуть зону вылета, и каждая ошибка может стоить дорого. Игра обещает быть нервной и насыщенной борьбой за инициативу.

«Витория»

«Витория» после 5 туров имеет на счету 5 очков и занимает 17-е место. В последних 5 матчах команда забила 5 голов и пропустила также 5, показывая сбалансированную, но не слишком эффективную игру. Позитивный момент для команды – серия из трeх матчей без поражений в чемпионате. Команда стабильно забивает в четырех последних встречах, однако оборона остается слабым местом – в каждом из последних пяти матчей «Витория» обязательно пропускала. Физическая форма после участия в матчах Кубка Судамерикана вызывает вопросы.

«Гремио»

«Гремио» с 4 очками занимает 19-ю строчку и переживает сложный отрезок сезона. Команда не может победить в 4 матчах Серии A подряд, при этом забила 6 голов и пропустила 9. Лидером атак остаeтся Мартин Брэйтуэйт с 9 голами в 16 матчах, однако даже его результативность пока не спасает «Гремио» от проблем в обороне. Команда пропускает в 13 матчах кряду, что говорит о системных проблемах в защите. Также «Гремио» проиграл 6 последних выездных матчей в чемпионате, что делает их позиции в предстоящем матче крайне шаткими.

Факты о командах

«Витория»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Серии A.
  • Забивает в 4 матчах подряд в чемпионате.
  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • Средние показатели: 1.0 гола забито и 1.0 гола пропущено за матч.

«Гремио»

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд в Серии A.
  • Пропускает в 13 матчах подряд в чемпионате.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • Средние показатели: 1.2 гола забито и 1.8 гола пропущено за матч.

Личные встречи
17% (2)
33% (4)
50% (6)
7
Забитых мячей
16
0.58
В среднем за матч
1.33
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
1 : 1
05.12.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
2 : 0
21.07.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
0 : 0
25.11.2018
Гремио
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
4 : 0
13.08.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
1 : 1
12.11.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 15 тур
Витория
1 : 3
20.07.2017
Гремио
Бразилия. Серия А, 29 тур
Витория
0 : 1
06.10.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
1 : 2
24.06.2016
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Гремио
1 : 0
02.11.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 13 тур
Витория
2 : 1
03.08.2014
Гремио
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
0 : 0
22.09.2013
Гремио
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
1 : 0
06.06.2013
Витория
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Прогноз на матч «Витория» – «Гремио»

И «Витория», и «Гремио» находятся в кризисе, но хозяева выглядят немного предпочтительнее благодаря более уверенной форме в последних матчах. Оборона гостей остаeтся слабым местом, и на фоне давления результата можно ожидать открытого футбола с голами с обеих сторон. Учитывая статистику последних игр, стоит ожидать обмен забитыми мячами и как минимум один гол от «Витории», которая показывает боевитость дома. При этом рисковать ставкой на чистую победу хозяев стоит с осторожностью – ничейный исход также вероятен.

Рекомендации для ставок:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал «Витории» больше 1 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Двойной шанс «Витория» или ничья – коэффициент 1.75

2.15
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
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Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Гремио Витория
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2.0
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1 : 0
2.0
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Матч завершен
2 : 0
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1 : 5
1.45
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