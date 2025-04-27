28 апреля на стадионе Estádio Manoel Barradas пройдет матч 6-го тура чемпионата Бразилии между командами, находящимися в нижней части турнирной таблицы – «Виторией» и «Гремио». Оба коллектива нуждаются в победе, чтобы покинуть зону вылета, и каждая ошибка может стоить дорого. Игра обещает быть нервной и насыщенной борьбой за инициативу.
«Витория»
«Витория» после 5 туров имеет на счету 5 очков и занимает 17-е место. В последних 5 матчах команда забила 5 голов и пропустила также 5, показывая сбалансированную, но не слишком эффективную игру. Позитивный момент для команды – серия из трeх матчей без поражений в чемпионате. Команда стабильно забивает в четырех последних встречах, однако оборона остается слабым местом – в каждом из последних пяти матчей «Витория» обязательно пропускала. Физическая форма после участия в матчах Кубка Судамерикана вызывает вопросы.
«Гремио»
«Гремио» с 4 очками занимает 19-ю строчку и переживает сложный отрезок сезона. Команда не может победить в 4 матчах Серии A подряд, при этом забила 6 голов и пропустила 9. Лидером атак остаeтся Мартин Брэйтуэйт с 9 голами в 16 матчах, однако даже его результативность пока не спасает «Гремио» от проблем в обороне. Команда пропускает в 13 матчах кряду, что говорит о системных проблемах в защите. Также «Гремио» проиграл 6 последних выездных матчей в чемпионате, что делает их позиции в предстоящем матче крайне шаткими.
Факты о командах
«Витория»
- Не проигрывает в 3 последних матчах Серии A.
- Забивает в 4 матчах подряд в чемпионате.
- Пропускает в 5 последних матчах.
- Средние показатели: 1.0 гола забито и 1.0 гола пропущено за матч.
«Гремио»
- Не выигрывает в 4 матчах подряд в Серии A.
- Пропускает в 13 матчах подряд в чемпионате.
- Забивает в 3 последних матчах.
- Средние показатели: 1.2 гола забито и 1.8 гола пропущено за матч.
Прогноз на матч «Витория» – «Гремио»
И «Витория», и «Гремио» находятся в кризисе, но хозяева выглядят немного предпочтительнее благодаря более уверенной форме в последних матчах. Оборона гостей остаeтся слабым местом, и на фоне давления результата можно ожидать открытого футбола с голами с обеих сторон. Учитывая статистику последних игр, стоит ожидать обмен забитыми мячами и как минимум один гол от «Витории», которая показывает боевитость дома. При этом рисковать ставкой на чистую победу хозяев стоит с осторожностью – ничейный исход также вероятен.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
- Индивидуальный тотал «Витории» больше 1 – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Двойной шанс «Витория» или ничья – коэффициент 1.75